Preto dun centenar de anestesistas actualizarán en Pontevedra os retos da súa especialidade

O servizo de Anestesioloxía, Reanimación e Terapia da Dor do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHUP) organiza durante este venres 8 e o sábado 9 de novembro no salón de actos do edificio administrativo pontevedrés da Xunta de Galicia en Campolongo a reunión da Asociación Galega de Anestesioloxía, Reanimación e Dor.

Deste xeito, preto dun centenar de anestesistas e profesionais de diversos puntos da xeografía autonómica e nacional actualizarán en varias mesas de traballo os retos que representan para a Especialidade eidos coma a sustentabilidade, a dixitalización, as multirresistencias, a cirurxía maior ambulatoria, a ventilación mecánica, a medicina de precisión ou a dor coma reto de saúde global.

A inauguración deste evento celebraráse ás 17 horas de mañá venres no salón de actos do edificio da Xunta de Galicia en Campolongo.

Contará, entre outras autoridades, coa asistencia do xerente da Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés, José Flores Arias e a doutora Marina Varela Durán, xefa do servizo de Anestesioloxía, Reanimación e Terapia da Dor do CHUP pontevedrés e presidenta do Comité Organizador desta reunión.

O programa científico da Reunión contempla o venres pola tarde unha simulación de reanimación cardio-pulmonar no vestíbulo da sede da Delegación da Xunta de Galicia en Pontevedra-Campolongo, que correrá a cargo de varios profesionais.

Polo CHUP pontevedrés intervirá Gabriel Escudeiro Gómez; María Bermúdez -do hospital Lucus Augusti-; Concepción Alonso -do Complexo Hospitalario Universitario de de Ourense-; Andrea Calvo -do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago- e Alexo López, do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.