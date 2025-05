Ángel Moldes urxe a Portos de Galicia un cronograma para mellorar o acceso ao peirao de Covelo

Mellorar o acceso ao peirao de Covelo, en Samieira, é unha prioridade para o Concello de Poio.

Así o lembrou o alcalde, Ángel Moldes, durante unha reunión co presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, na que salientou que é necesario establecer un cronograma para actuar na humanización.

O obxectivo é que esta actuación permita dar prioridade aos peóns, mellorar a convivencia co tráfico rodado e a seguridade, ao mesmo tempo que se potencia o atractivo deste lugar.

"Estamos dando pasos claros, comprometidos e importantes para poñer en valor toda a zona", asegurou.

No encontro, acordaron solicitar a Costas un informe de estratexias mariñas para poder mellorar as rampas e analizaron as actuacións necesarias para iniciar a redacción dun proxecto real para atender as necesidades do lugar.

O alcalde agradeceu o "bo entendemento e dispoñibilidade" de Portos de Galicia para chegar a unha actuación consensuada para acondicionar e transformar este espazo.

Durante o encontro, o alcalde salientou que para o Goberno local é prioritario dar maior protagonismo a toda esta zona e poñela en valor, e por iso desde todas as concellerías trabállase de xeito coordinado para conseguilo.

Moldes recordou que o ano pasado conseguiuse, por primeira vez, o distintivo Sendeiro Azul para a Senda do Laño, un dos enclaves naturais máis importantes de Samieira e do municipio, ao que se accede desde o peirao de Covelo.

Ademais, desde o verán pasado, o Concello de Poio conta cun aparcadoiro disuasorio gratuíto nesta zona, e estanse tramitando modificacións urbanísticas que permitirán recuperar edificacións nesta contorna.