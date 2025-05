Os aranceis de Trump ameazan con encarecer a construción en Pontevedra pese ao auxe do sector

O sector da construción en Pontevedra mostra signos de fortaleza no primeiro trimestre de 2025, cun incremento do 6,88% nos expedientes de obra respecto ao mesmo período do ano anterior.

Esta boa marcha atópase condicionada ante a repunta de prezos derivada dos aranceis impostos por Estados Unidos, baixo as premisas de Donald Trump, segundo advirte Manuel Rañó, presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo).

"A incidencia dos aranceis estadounidenses está a xerar incerteza no sector, aínda que aínda é cedo para facer previsións concretas debido aos continuos cambios de parecer da Administración norteamericana", sinala Rañó.

A rehabilitación continúa sendo a protagonista indiscutible do mercado inmobiliario pontevedrés.

Durante os tres primeiros meses do ano, o 72% dos expedientes (167) corresponderon a obras de reforma, fronte ao 28% (66) de obra nova. Esta tendencia consolidouse nos últimos anos, avanzando sete puntos porcentuais desde 2023.

"Estamos a recoller o froito da aposta, a través de axudas e incentivos, das diferentes Administracións públicas pola rehabilitación", explica o presidente do Coatpo, quen relaciona esta tendencia ao crecente protagonismo do mercado de segunda man, percibido como "un refuxio seguro e alcanzable ante a incerteza global".

Un dos datos máis destacados do informe é o extraordinario aumento do Orzamento de Execución Material (PEM) das obras en Pontevedra e a súa área de influencia, que alcanzou os 69,45 millóns de euros no primeiro trimestre, un 165,29% máis que no mesmo período de 2024.

O PEM medio por obra situouse en 298.097 euros, un 148% máis que os 120.000 euros rexistrados o ano anterior. Jose Iglesias, membro da Xunta de Goberno do Coatpo, atribúe este incremento á "inflación, a subida do prezo dalgúns materiais básicos e o continuo aumento dos custos laborais pola escaseza de man de obra".

Datos sobre construción en 2025 e 2024 en PontevedraColexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo)

FALTA MAN DE OBRA

Malia as boas cifras, o sector segue enfrontándose a obstáculos importantes. "A falta de man de obra continúa sendo un problema crónico", reitera Rañó, quen propón "a posta en marcha urxente dun Plan de Choque Formativo para atraer as novas xeracións cara á construción".

Ricardo Sobral, delegado do Coatpo en Pontevedra, insiste na necesidade de "solucionar problemas estruturais, principalmente a incorporación de novos traballadores máis cualificados, así como unha modernización a todos os niveis".

Fronte estes desafíos, Rañó móstrase optimista respecto ao conxunto do ano: "A pesar destes obstáculos, 2025 será un bo ano. A baixada dos tipos de interese está a xogar un papel favorable na dinamización do sector".

En canto á vivenda nova, o presidente do Coatpo augura que "aos poucos as novas promocións irán gañando terreo", xa que "fai falta vivenda nova e as Administracións xa están a empezar a actuar para buscar solución ao problema, sobre todo en núcleos urbanos".

En toda a provincia, durante o primeiro trimestre tramitáronse 104 vivendas unifamiliares (un 19,38% menos que en 2024) e 16 edificios (un 23% máis), que albergan 408 vivendas, o que representa un incremento do 51,67% no número de pisos respecto ao mesmo período do ano anterior.