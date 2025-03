A área sanitaria quere reducir as transfusións de sangue innecesarias

A área sanitaria de Pontevedra-O Salnés convértese na primeira de Galicia en presentar oficialmente a implantación do Plan de Patient Blood Management (PBM).

É unha estratexia innovadora que busca racionalizar o uso do sangue e os seus compoñentes nas intervencións médicas.

Nunha xornada celebrada no Hospital Montecelo ante numerosos profesionais sanitarios, o xerente da área, José Flores, destacou a importancia deste "proxecto multifocal" que, aínda que novo no Servizo Galego de Saúde (Sergas), xa está consolidado noutras institucións sanitarias españolas e europeas.

"Máis do 50% das transfusións son inapropiadas ou evitables", subliñou Flores, quen explicou que este plan busca implementar estratexias para minimizar a perda sanguínea en procedementos cirúrxicos e invasivos.

As transfusións de compoñentes sanguíneos (hematíes, plasma e plaquetas) prolongan a estancia hospitalaria, aumentando tanto os riscos para os pacientes como os custos sanitarios.

O plan presentado articúlase arredor de catro eixos fundamentais, entre eles a coordinación entre os diferentes servizos implicados baixo o liderado da dirección da área sanitaria.

A eles súmanse a formación e sensibilización dos profesionais; a optimización dos procesos transfusionais desde a prevención no ámbito médico; e a minimización das transfusións no ámbito cirúrxico para lograr unha recuperación máis rápida e efectiva.

Para explicar cada un destes aspectos, a xornada contou coa participación de destacados especialistas como Francisco Javier González García, supervisor do laboratorio de Hematoloxía do Hospital Montecelo.

María Elvira Loureiro López, xefa do servizo de Hematoloxía do Hospital Público do Salnés; Eloy Moral Santamarina, xefe do servizo de Xinecoloxía e Obstetricia; e Marina Varela Durán, xefa do servizo de Anestesia, Reanimación e Terapéutica da Dor, completaron o panel.

José Flores e a directora asistencial, Yolanda Sanduende OteroÁrea sanitaria de Pontevedra-O Salnés

A directora asistencial, Yolanda Sanduende Otero, moderou unha mesa redonda onde se destacou que a área de Pontevedra-O Salnés xa contaba cun comité de hemoterapia, que retomou a súa actividade habitual tras o fin da pandemia da covid, o que facilitou a implementación deste novo modelo de xestión.

A posta en marcha deste plan busca, segundo a xerencia, optimizar os recursos sanitarios nun momento no que a eficiencia resulta crucial para a sostibilidade do sistema.