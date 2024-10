Arte reciclada con residuos mariños loce na confraría da Illa de Arousa

O local da confraría de pescadores San Xulián da Illa de Arousa inaugurou este xoves unha singular exposición de arte reciclada creada a partir de residuos mariños, no marco do proxecto Amicos Mares Limpos.

A proposta exhibe obras elaboradas por axentes medioambientais con discapacidade intelectual xunto con alumnado de diversos centros educativos.

Para a súa creación empregáronse materiais recollidos durante varias xornadas de limpeza costeira.

O proxecto Amicos Mares Limpos, cofinanciado por Eurofins Foundations, ten como obxectivo principal a preservación da biodiversidade mariña en Galicia, especialmente nas áreas mariñas protexidas da Rede Natura 2000.

Ao longo da súa traxectoria, desenvolvéronse 28 accións de sensibilización que alcanzaron a máis de mil participantes, e 23 xornadas de limpeza nas que se retiraron 600 quilos de lixo mariño.

Na presentación da exposición participaron o alcalde da Illa de Arousa, Luís Arosa; o patrón maior da confraría, Juan José Rial; a presidenta da OPP20, Inma Rodríguez, e a vicepresidenta de Amicos, Digna Iglesias.

Durante as súas intervencións destacaron a importancia desta iniciativa para a concienciación medioambiental e a visibilización do labor das persoas con discapacidade intelectual na protección do medio mariño.

A mostra, promovida pola Asociación Amicos, permanecerá aberta ao público de luns a venres en horario de 8.00 a 15.00 horas.