Avances na recuperación da antiga reitoral de San Bartolomeu e da Horta do Cura

O concelleiro de Urbanismo de Pontevedra, Alberto Oubiña, comparecía este martes 5 de outubro para dar conta da aprobación provisional na Comisión de Urbanismo do proxecto de modificación puntual do PEPRICA (Plan Especial de Protección e Reforma Interior e Conservación Artística) para a recuperación da antiga casa reitoral de San Bartolomeu Vello, situada na rúa de Don Filiberto nº 5, e o proxecto integral da Horta do Cura, parcela ubicada tras os restos deste inmoble.

Oubiña destacou que a tramitación deste proxecto arrinca desde 2016, cando se aprobou un estudo de detalle para avaliar a situación da reitoral e a súa contorna.

O informe arqueolóxico remitido pola Consellería de Cultura indicou a existencia de restos e estruturas que precisarían ser restaurados como parte esencial da intervención.

"É fundamental recuperar estes elementos para manter a identidade histórica da zona", subliñou o edil.

Durante o proceso, tamén se abriron vías para que os propietarios dos edificios lindeiros puidesen presentar alegacións, as cales foron tidas en consideración. No entanto, un dos puntos críticos abordados foi a posibilidade de construir un aparcadoiro subterráneo no predio.

Afirma Oubiña que a viabilidade desta opción debe respectar a preservación do espazo verde e a integración no entorno patrimonial, asegurando que non se comprometa a recuperación da Horta do Cura.

A continuación, o proxecto será enviado ás diferentes administracións para que realicen os seus informes pertinentes, un proceso que terá un prazo estimado de tres meses.

Unha vez que se reciban todos os informes preceptivos, a proposta someterase a aprobación definitiva no Pleno Municipal, incorporándose así ao PEPRICA.

Este paso é fundamental para garantir que todas as intervencións respecten as normativas vigentes e a protección do patrimonio.

Oubiña resaltou a importancia de seguir adiante con estas reformas, que non só revitalizan o Centro Histórico, senón que tamén contribúen a dotar de vida a un espazo que forma parte indispensable da identidade de Pontevedra.

"A recuperación da antiga casa reitoral non é só un asunto urbanístico, senón un compromiso coa historia e a cultura da nosa cidade", concluíu.