Avigal destaca no Galicia Fórum Gastronómico 2025 coa súa aposta pola calidade e a innovación

Avigal, a través da súa marca Pazo de Pías, foi un dos protagonistas destacados na décima edición do Galicia Fórum Gastronómico, celebrado do 23 ao 25 de marzo en EXPOCoruña.

Baixo o lema "Un océano de cociñas", este evento reuniu máis de 200 expositores e aspira a superar os 25 000 asistentes, consolidándose como unha cita imprescindible para os profesionais da gastronomía e da enoloxía.

Nesta ocasión, Pazo de Pías presentou unha exclusiva degustación de zancos de polo ao forno con salsa cremosa de mostaza, allo e champiñóns, unha proposta culinaria que conquistou os asistentes e recibiu comentarios moi positivos polo seu sabor e a súa presentación.

Con esta iniciativa, a empresa reafirma a calidade e versatilidade dos seus produtos avícolas, situándoos como ingredientes esenciais na alta cociña. Ademais, levouse todo a cabo dentro do posto de Galicia Calidade, selo ao cal Pazo de Pías está adherida.

Por outro lado, Avigal levou a cabo unha acción estratéxica de captación de novos clientes co lema "O polo que fai que a túa carta voe alto". Mediante un formulario de contacto, a compañía reforzou o seu compromiso coa excelencia, ofrecendo produtos saborosos e versátiles ideais para potenciar as propostas culinarias dos profesionais do sector.

A participación de Avigal no Galicia Fórum Gastronómico 2025 subliña a súa aposta pola innovación e a calidade, consolidando a súa posición como referente no mercado avícola e na gastronomía de alta calidade. Avigal reafirma así o seu papel como líder no sector avícola, comprometido coa calidade, a innovación e a excelencia gastronómica.

SOBRE AVIGAL

Empresa dedicada á cría, sacrificio, despezamento e distribución de polo e outras variedades avícolas do Grupo Agroalimentario Vall Companys. Avícola de Galicia leva 60 anos achegando ás mesas dos nosos consumidores os produtos avícolas da mellor calidade.

Durante estes anos a compañía adaptouse ás novas tecnoloxías e foi crecendo e evolucionando de xeito constante, coidando do mercado tradicional e estendéndose a novos formatos de produto. Todo isto con total garantía de benestar animal, respectando o ambiente e honrando a confianza depositada polos seus consumidores.