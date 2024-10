Medio centenar de axentes de toda Galicia proban como reaccionar ante incidentes NRBQ

Que ocorrería ante unha ameaza NRBQ (nuclear, radiolóxica, biolóxica ou química)? A Garda Civil probou a súa capacidade de acción esta semana, cun simulacro dun incidente agresivo nas instalacións que ten en Castrosenín, na parroquia pontevedresa de Mourente.

O simulacro realizouse o mércores 30 nas instalacións do Grupo de Reserva de Seguridade (GRS) 7 baixo a dirección de especialistas da Unidade Central Operativa NRBQ (UCO NRBQ), dependente do Servizo de Desactivación de Explosivos e Defensa NRBQ, con sede en Valdemoro (Madrid).

Exercicio NRBQ dá Garda Civil en Castrosenín (Mourente) Garda Civil de Pontevedra

No exercicio participaron todas as unidades do sistema NRBQ da Garda Civil en Galicia, con 50 axentes do GRS 7 de Pontevedra, das Unidades de Seguridade Cidadá (USECIC) das Comandancias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra e o Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX NRBQ) das Comandancias da Coruña e Pontevedra.

O Corpo policial puxo a proba as súas capacidades e actualizou a formación dos seus axentes, para intervir ante posibles ameazas ou feitos delituosos nos que poidan ser utilizadas substancias de tipo nuclear, radiolóxico, biolóxico ou químico.

Nun dos exercicios, simulouse a intervención nun suposto laboratorio clandestino no que se usaban substancias químicas e estaban a traballar para a creación de substancias tóxicas de tipo biolóxico.

Desta forma, puxeron en práctica os procedementos operativos de intervención existentes na Garda Civil, manexo dos equipos de protección NRBQ e dos medios técnicos para a detección de axentes NRBQ e para a descontaminación dos profesionais.

Este exercicio forma parte do programa anual de exercicios e simulacros que as unidades especialistas do sistema NRBQ da Garda Civil realizan en toda España para conseguir unha axeitada instrución.