Baixa o consumo eléctrico da piscina municipal de Caldas ao instalar placas fotovoltaicas

A piscina municipal de Caldas de Reis xa nota o aforro enerxético tras instalar placas fotovoltaicas no tellado da instalación.

Durante o mes de febreiro foron instaladas até 40 placas de enerxía solar, todas elas de 550wp cada unha para producir máis de 23.200 quilowatts.

Con esta medida, xunto a un novo xestor intelegente da enerxía, o obxectivo do Concello é rebaixar o consumo da instalación deportiva un mínimo dun 30%, redución que xa foi notable tras o seu primeiro mes de uso.

"A nosa intención é utilizar o xestor intelixente, que mide todos os datos relativos á produción e ao consumo e vai crear recomendacións de uso personalizadas, coordinando o funcionamento cos equipos eléctricos da piscina e do pavillón. Agora estamos a dar os primeiros pasos, pero a intención é sacar todo o proveito posible e facer máis sustentable a piscina", explica o tenente de alcalde, Manuel Fariña.

A piscina disporá tamén dunha pantalla que informará sobre a xeración eléctrica en tempo real visible para as persoas que visiten o edificio, así como dun sitio web de consulta pública que deberá facilitar a información de produción eléctrica en tempo real e datos históricos da instalación.

A colocación de paneis fotovoltaicos na piscina de Caldas de Reis grazas a un proxecto presentado no IDAE pola Deputación en 2022 para conseguir fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, dentro do programa de axudas a proxectos singulares locais de enerxía limpa en municipios do reto demográfico (Programa DUS 5000).

Esta pretendía a mellora enerxética en edificios, o fomento de investimentos verdes e, en particular, o autoconsumo.

Desde o goberno local de Caldas avanza ademais que está a traballar na instalación de paneis solares noutros edificios de titularidade municipal.