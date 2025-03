A bendición de Ramos será no centro da Ferrería debido ás obras en San Francisco

A Semana Santa de Pontevedra 2025 presentará importantes novidades, segundo anunciou Ramón Peón, presidente da Xunta Coordinadora. Este ano, as celebracións estarán vinculadas ao Ano Castelao e conmemorarán o 75 aniversario do paso da "Borriquiña", cuxa primeira saída en 1950 queda inmortalizada na contraportada do programa oficial.

A modificación máis destacada afecta ao Domingo de Ramos, onde a tradicional bendición de palmas e ramos non poderá realizarse no adro de San Francisco debido ás obras no tellado do antigo edificio de Facenda, información que foi notificada "a última hora" o pasado venres.

Como alternativa, a cerimonia trasladarase ao centro da Praza da Ferrería, a uns douscentos metros da localización orixinal.

A procesión, tras a bendición, iniciará o seu percorrido no paseo Antonio Odriozola e finalizará na Basílica de Santa María, ao tratarse dun ano impar. Como novidade adicional, realizarase o traslado de volta da "Borriquiña" desde Santa María, por Michelena, Praza da Peregrina e Andrés Muruais, ata a súa localización habitual na igrexa de San Xosé de Campolongo, permitindo aos pontevedreses gozar da súa presenza "durante toda a mañá", explicou Peón.

O resto da semana manterá as súas citas tradicionais: o luns coa procesión do Cristo das Caídas pola zona vella; o martes con Xesús Nazareno e a Virxe da Esperanza; o mércores coa Irmá da Maior Dor; e o xoves coa procesión dos Pasos, que mantén o percorrido urbano que se quería estrear o ano pasado e finalmente a chuvia evitou.

Os Pasos partirá desde Santa María, pasando por Riestra, García Camba, Praza da Peregrina, Soportais, Filiberto e Avenida de Santa María.

O venres celebrarase a procesión do Encontro a primeira hora, coa chegada á Praza do Teucro das imaxes que parten de Santa María e de San Bartolomeu.

Xa pola noite desenvolverase a procesión do Santo Enterro coa participación das sete confrarías con arredor de mil persoas desfilando por un percorrido que se inicia en Santa María para repetir o traxecto da procesión dos Pasos.

O Sábado Santo acollerá o traslado do Ecce Homo, organizada pola Confraría do Espírito Santo, que podería necesitar modificacións no seu itinerario debido ás obras na Rúa Santiña. O Domingo de Pascua pechará as celebracións coa tradicional procesión do encontro resucitado matinal entre Xesús e a súa nai.

Presentación do programa da Semana Santa 2025 en PontevedraPontevedraViva

Como iniciativa para integrar á cidadanía, a Xunta Coordinadora convocou un concurso fotográfico titulado "Retrata a nosa Semana Santa", cun primeiro premio de 300 euros e a oportunidade de que a imaxe gañadora sexa o cartel anunciador da próxima edición. O segundo premio recibirá un recordo conmemorativo e a súa publicación no cartel dos actos previos de 2026.

O programa distribuirase xa durante o acto do pregón deste luns 31 de marzo e a partir do 1 de abril en oficinas de turismo, parroquias e establecementos hoteleiros.

Inclúe un código QR para acceder a dúas audioguías en cinco idiomas sobre a historia da Semana Santa pontevedresa, dividida en dous períodos: ata 1949 e desde entón ata a actualidade.

A Xunta Coordinadora estreou tamén conta en Instagram (@jcssantapontevedra) para ofrecer avisos e noticias sobre os eventos para os casos de que se produzan suspensións debido ás inclemencias do tempo.

"Temos ganas de que faga bo tempo. Oxalá saia bo tempo", expresou Peón, subliñando a ilusión coa que afrontan estas celebracións que buscan involucrar cada vez máis á cidadanía coa inclusión de Rosanna López Salgueiro como primeira muller pregoeira e a primeira persoa non relixiosa encargada desta lectura. Será a partir das 20.00 horas deste luns no Teatro Principal.

O acto contará coa homenaxe a Celestino Peón Gómez, máximo responsable da xunta coordinadora de Semana Santa pontevedresa ao longo de catro décadas.