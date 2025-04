O BNG alerta do impacto nos servizos públicos dos 850.000 millóns de euros para gasto militar da UE

O BNG alertou este xoves no Pazo da Cultura de Pontevedra sobre as graves consecuencias que terá para os servizos públicos o incremento do gasto militar aprobado pola Unión Europea, que ascenderá a 850.000 millóns de euros.

Nun acto titulado "Que esconden tras o aumento do gasto militar?", a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, analizaron criticamente esta deriva militarista.

Pontón denunciou que este plan de rearme obrigará a "detraer recursos" de partidas fundamentais como sanidade, educación, dependencia, pensións e subsidios de desemprego.

A líder nacionalista subliñou a contradición dunha UE que impuxo unha férrea disciplina fiscal durante a crise de 2008, pero agora "fai saltar polos aires" esas restricións para aumentar o gasto militar até o 3% do PIB.

A portavoz do BNG destacou que o actual gasto militar europeo xa cuadriplica o de Rusia, ao destinar os países da OTAN máis de 383.000 millóns de euros anuais fronte aos 109.000 millóns rusos.

Por iso, cualificou de "inxustificado" este incremento e advertiu que responde a unha esixencia da OTAN para que EEUU poida centrarse na zona de Asia-Pacífico.

Pola súa banda, o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores analizou o contexto internacional e denunciou que detrás desta escalada está a estratexia dos grandes oligarcas estadounidenses para "extraer plusvalías" do resto do mundo, especialmente de Europa.

Segundo explicou, EEUU está a utilizar todos os seus mecanismos de "dominación imperial" para obrigar aos países europeos a aumentar o gasto militar baixo o seu control.

"Polo tanto cantemos de novo: Colonialismo non pasará Imperialismo, non pasará", concluía o rexedor pontevedrés.

O BNG reafirmou a súa posición "pacifista e antimilitarista" e comprometeuse a traballar para reverter este desvío de recursos públicos e frear unha escalada belicista que consideran "innecesaria, absurda e moi perigosa".

A formación nacionalista defende a resolución pacífica dos conflitos e o respecto á soberanía dos pobos como alternativa ao militarismo, segundo manifestaron os dous dirixentes durante o acto.