Bueu estrea caixas de correos para recibir suxestións dos veciños

O Concello de Bueu estreou unha nova canle de comunicación cos veciños do municipio.

Trátase dunhas caixas de correos nos que se recollerán suxestións e peticións co obxectivo de fomentar a escoita cidadá.

Os buzóns van estar dispoñibles en seis instalacións municipais nas que existe gran afluencia de persoas, como son a Biblioteca Torrente Ballester, a Praza de Abastos, a Casa do Pobo de Beluso, o Centro Sociocultural de Cela e os pavillóns Pablo Herbello de Bueu e Beluso.

Esta iniciativa, que foi presentada este xoves en sociedade, parte dunha enquisa realizada ao principio do ano sobre a comunicación e relación da administración local cos veciños.

Na mesma constatouse que a pesar das canles abertas de comunicación co Concello, os veciños en moitos casos descoñecían da súa existencia.

Desde o goberno local anímase á veciñanza a facer uso das caixas de correos con suxestións, queixas ou calquera outra achega para mellorar a vida de Bueu.

Para o seu uso, bastará con introducir unha folla de papel co que se queira trasladar na propia caixa de correos, engadindo sempre que sexa posible un número de teléfono ou forma de contacto.

As redes sociais Instagram e Facebook, a aplicación de incidencias 'Meu Concello', a páxina web municipal, o correo electrónico ou as canles de Telegram e Whatsapp son outros das canles de comunicación habilitados co Concello de Bueu, xunto á a atención presencial.