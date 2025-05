Os dous cadáveres calcinados de Campo Lameiro eran unha parella: ela estaba nun coche abrasado e el no exterior

Os dous cadáveres calcinados localizados ao mediodía deste sábado en Campo Lameiro pertencían a unha parella, un home e unha muller, que aínda non foi identificada. Para porlles nomes e apelidos con 100% de fiabilidade será necesario realizar probas de ADN.

A Policía Xudicial da Garda Civil de Pontevedra mantén aberta a investigación con todas as hipóteses abertas e mantén un total mutismo ao redor das pescudas.

Si parece descartado que se trate dun axuste de contas, pero mesmo nese campo apúntase a que a investigación pode dar un envorco.

Oficialmente, tan só confírmase o achado de dúas persoas, aínda que outras fontes consultadas por este xornal confirman que son un home e unha muller e que os seus corpos presentan diferente nivel de afectación.

Así, o da muller quedou totalmente arrasado polas chamas. Apareceu dentro un vehículo nunha senda forestal do lugar de Caneda, na parroquia de Morillas e o seu corpo está tan calcinado que apenas quedan os ósos, segundo fontes coñecedoras do achado.

En canto ao home, no seu caso, non estaba dentro do vehículo, senón no exterior. Estaba moi preto, pero no solo. Tamén está queimado e as pernas quedaron totalmente calcinadas, pero a parte superior do corpo está en mellor estado que a muller e si permite recoller máis datos.

A Garda Civil investiga ou achado de dous cadáveres en Campo LameiroEFE/ Xoán Rei

En todo caso, ninguén confirma a súa identidade. O subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, explicou que, "dado o nivel de deterioración que presentan" os cadáveres, para a súa identificación será necesario facelo a través de probas de ADN.

O alcalde de Campo Lameiro, Carlos Costa, que se desprazou á zona, explicou a PontevedraViva que ninguén lle confirmou a identidade e a Garda Civil tampouco lle indicou ningunha hipótese sobre quen son as vítimas, pero si puido saber que "non son de Campo Lameiro. Iso deixáronmo claro".

A falta de confirmación oficial, si empezan a xurdir diversas hipóteses sobre a identidade das vítimas e unha delas é que se trata dunha parella de Moraña que pode desaparecer nos últimos días. Fontes consultadas por este xornal indican, con todo, que esa parella podía aparecer noutra parte de Galicia. En todo caso, ninguén confirma ningún dato.

Uns senderistas que camiñaban pola zona forestal localizaron o vehículo queimado e avisaron ás autoridades. Segundo puido saber este xornal, o vehículo tamén está totalmente calcinado. Tanto que, a primeira ollada, resulta imposible determinar a súa marca ou modelou.

Segundo puido saber este xornal, os investigadores si lograron identificar o vehículo, pero oficialmente non transcendeu o dato de quen son os seus propietarios.

Os senderistas localizaron o coche sobre as 12.00 horas deste sábado "nunha paraxe apartada", segundo Abel Losada. A pesar diso, en poucas horas, o despregamento de medios policiais e xudiciais e de medios de comunicación foi amplo.

A Garda Civil traballa intensamente para aclarar o ocorrido. Ás 17.00 horas decretouse o levantamento dos corpos, pero os investigadores continuaron na zona.

O subdelegado asegura que "todas as hipóteses están abertas" e pide que "é o momento de deixar traballar aos axentes da Garda Civil e non facer especulacións que poidan comprometer a investigación".