Cae un grupo de 'aluniceros' que roubou en talleres, despezamentos e gasolineiras de Pontevedra, Moraña e Cerdedo-Cotobade

Unha operación conxunta entre a Garda Civil e a Policía Nacional logrou desmantelar un grupo de 'aluniceros' que operaba na comarca de Pontevedra e que, segundo os investigadores, estaba especializado nos roubos con forza.

O operativo policial conseguiu deter dous homes de 39 e 34 anos, ambos os dous veciños de Caldas de Reis, aos que se lles investiga como autores de cinco roubos cometidos na última quincena de setembro en Pontevedra, Moraña e Cerdedo-Cotobade.

Ambos se dedicaban a roubar coches, as súas pezas e os seus compoñentes, entrando mediante o método da aluaxe no interior de establecementos relacionados coa automoción para subtraer pezas de alto valor nos vehículos.

A actividade que lle imputan as autoridades comezou a mediados do pasado mes de setembro cando accederon ao interior dun taller de mecánica e tentaron roubar un vehículo sen éxito.

Lograron levar outro que se atopaba estacionado nas inmediacións do taller, forzando a porta do condutor e practicando unha ponte no sistema de encendido do vehículo.

Esa mesma noite, usaron o coche roubado para cometer outro roubo con forza en Pontevedra.

Días despois, tras ser o vehículo sorprendido por patrullas policiais, decidiron abandonar este vehículo nunha zona illada de Portas, non sen antes levar a cabo unha aluaxe nun despezamento de Pontevedra para subtraer outro vehículo e diversa maquinaria.

A banda aínda cometería un último roubo ao facer outra aluaxe nunha estación de servizo de Cerdedo-Cotobade, de onde levaron numerosos efectos e causaron danos de elevada contía.

Tras ser alertados deste último roubo, unha patrulla da Garda Civil estableceu un control no municipio pontevedrés de Campo Lameiro para tratar de interceptalos.

Ao observar a presenza dos axentes, os fugados saltaron o control, o que deu comezo a unha persecución que acabou cando os ladróns sufriron un aparatoso accidente.

O xulgado de instrución número 2 de Caldas de Reis decretou o ingreso en prisión dun dos detidos, mentres que o outro quedou en liberdade con cargos.

Os dous implicados posúen un amplo historial delituoso, segundo informa a Garda Civil, ademais de constarlle numerosas requisitorias xudiciais para proceder á súa detención.

A operación policial permitiu recuperar dous dos coches roubados e numerosos efectos subtraídos durante todo o seu periplo delituoso.