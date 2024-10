Cantando as corenta para favorecer o envellecemento activo dos maiores

Mucha ten 93 anos. É veciña de Cons, en Mourente. Ela foi a participante máis veterana na primeira edición do campionato de cartas que organizou o departamento municipal de Benestar Social entre os maiores dunha ducia de parroquias e barrios da cidade.

Pero non só iso. Facendo parella xunto coa súa amiga e veciña Lolita demostrou ter man para as cartas. Ambas foron as gañadoras do torneo de brisca, o preferido entre os participantes. Máis de 37% de todas as persoas inscritas optaron por este xogo, 37 mulleres e 15 homes.

Será que en Cons gusta moito este xogo porque as outras finalistas foron Fina e Marga, dúas mulleres que tamén residen neste mesmo lugar

En total, 139 persoas -79 mulleres e 60 homes- non quixeron perderse esta cita lúdica, que se celebrou durante toda a fin de semana na Cova dos Libros, o espazo de lectura do Pazo da Cultura de Pontevedra.

Tamén tivo moita afluencia o torneo de tute, no que participaron 42 persoas e onde a paridade foi absoluta, con 21 mulleres e 21 homes. Neste caso, os gañadores foron Luís e José Benito, veciños da Canicouva; que se impuxeron a Manuel e José, de Santo André de Xeve.

No terceiro dos xogos en parella, a escoba, as triunfadoras foron dúas veciñas de Salcedo, Marina e Lidia; que se impuxeron a Laura e Marcos, participantes que viñan desde Bora.

Este primeiro campionato de cartas Cidade de Pontevedra incluíu tamén un torneo individual, que foi o que estivo reservado para o xogo de chinchón.

Nel, o gañador foi o representante da parroquia de Tomeza, Jesús; mentres que o segundo posto foi para Fina, xogadora de Cerponzóns.

Os gañadores da cada un dos xogos levaron para casa unha cesta-gourmet xunto co seu trofeo, e o resto dos finalistas unha medalla.

Este campionato de cartas forma parte do programa de actividades a prol do envellecemento activo e a dinamización social das parroquias e barrios que impulsa a concellería de Benestar Social e naceu con vontade de continuidade no tempo.

Todos os participantes tiñan máis de 60 anos. Nas distintas eliminatorias, os participantes tiveron que poñer enriba da mesa destrezas como a atención, a memoria, a estratexia, a interpretación da linguaxe non verbal ou a astucia.

En Pontevedra viven 24.598 persoas maiores de 60 anos -14.689 mulleres e 9.909 homes-, unha cifra que supón case o 30% do censo municipal.