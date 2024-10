Capi, o mozo que agrediu a Rajoy en Pontevedra, a xuízo por tentar asasinar un xornalista

O pontevedrés Andrés de Vicente Fuentes, 'Capi', coñecido porque no ano 2015 agrediu a Mariano Rajoy en Pontevedra, sentará a próxima semana no banco dos acusados por un intento de asasinato a un xornalista de La Voz de Galicia na cidade.

O xuízo está fixado para o 7 de novembro na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra e a Fiscalía pide que o mozo, en prisión provisional desde os feitos, sexa condenado a oito anos de prisión por un delito de asasinato en grao de tentativa, unha multa de 6.300 euros por delito de danos e 4.140 por un delito de resistencia.

Ademais, enfróntase a 7 anos de liberdade vixiada e unha orde de afastamento que lle impide achegarse ao xornalista atacado e comunicarse con el durante dez anos.

Os feitos ocorreron sobre as 13:40 horas do 14 de xullo de 2023. Andrés de Vicente acudiu á sede de La Voz de Galicia en Pontevedra e atopouse primeiro cunha traballadora do xornal á que reprochou que "quixesen acabar coa súa vida".

Acto seguido, esnaquizou dez monitores de computador TFT, un teclado, unha televisión de 32 polgadas e un soporte de parede cun rodete de cociña, causando danos valorados 2.221,38 euros.

A traballadora fuxiu do lugar e sufriu unha crise de ansiedade pola que recibiu asistencia sanitaria. Tras a súa fuxida, atopouse cun compañeiro xornalista e atacouno.

Segundo o fiscal, abalanzouse sobre el "con intención de acabar coa súa vida", á vez que lle manifestaba de modo reiterado "que o ía a matar". Tratou de propinarlle un forte golpe na cabeza co rodete, aínda que el se cubriu e só alcanzoulle o brazo.

O acusado actuou "con sostido ánimo de causar a morte" á súa vítima, segundo o fiscal, e "de forma repentina e sen dar opción a este a encarar o ataque", sacou un coitelo de cociña, reiteroulle en varias ocasións que o ía a matar e acometeuno violentamente lanzándolle repetidas puñaladas co coitelo.

O coitelo tiña uns 18 centímetros de folla e dirixiuno en dirección de arriba abaixo cara ao peito, unha zona vital. Chegou a alcanzalo nunha ocasión no tórax. Posteriormente, cravoullo nas mans e no brazo, cos que o comunicador trataba de protexerse das continuas acometidas.

Nun momento dado, fuxiu do lugar cunha ferida superficial puntiforme no tórax, unha ferida superficial lineal de 15 centímetros no antebrazo dereito, un corte de 3 centímetros na man dereita, un corte de 6 centímetros no pulgar da man dereita e contusión no brazo esquerdo.

Tras o ataque, acudiron ao lugar catro axentes da Policía Nacional. Cando trataron de deter o agresor, estaba "en estado de gran alteración" e iniciou un "forcexo contumaz" cos policías, que tiveron que reducilo. Un dos axentes chegou a caer ao chan e sufriu unha cervicalxia, contusión cervical e erosións en cóbado esquerdo e danos nos lentes de sol.

O acusado está diagnosticado de trastorno disocial e consumo prexudicial politóxico, o que motivaba que no momento dos feitos as súas facultades volitivas permanecían "afectadas levemente", aínda que conservaba as súas facultades intelectivas.

Este ataque produciuse na mesma semana na que 'Capi' foi condenado coa súa conformidade no Xulgado do Penal 1 de Ourense por un altercado nun bar en decembro de 2020. Golpeou un home na cabeza e dixo "ides morrer todos" despois de que lle pedisen que abandonase o local por pronunciar consignas a favor de ETA.

No ano 2019, un acordo extraxudicial permitiu que saíra absolto dun delito de lesións leves por agredir o coordinador provincial de Vox en Pontevedra, Juan Manuel Rosales, en marzo dese ano. O día do xuízo, coincidiu coa súa vítima no xulgado, recoñeceu o que fixo e pediulle perdón.

Cando agrediu a Rajoy era menor e foi condenado adous anos de internamento nun centro de menores de réxime pechadoque cumpriu integramente en Monte Ledo (Ourense).