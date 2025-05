Celadores da área sanitaria de Pontevedra reclaman máis persoal e renovación das cadeiras de rodas

Os celadores do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra solicitaron reforzos de persoal e renovación de equipamento durante unha reunión preparatoria mantida este lunes19 co xerente da Área Sanitaria Pontevedra-Salnés, José Flores, no salón de actos do Hospital Provincial.

Segundo informou Gustavo Olmedo Portela, portavoz do Colectivo de celadores, entre as principais reivindicacións expostas destaca a incorporación dun celador adicional nas quendas de mañá e tarde en urxencias do Hospital Montecelo, así como o mantemento do autobús intercentros.

O colectivo tamén expresou a súa preocupación polo mal estado do material de traballo, solicitando unha mellora do estado das padiolas e unha "renovación total" do parque de cadeiras de rodas distribuídas polos distintos servizos, que se atopan "moi deterioradas".

Durante o encontro, que tivo carácter informativo, os representantes dos celadores abordaron ademais a necesidade de maior transparencia nos procesos de contratación, especificamente no relativo aos días de acúmulo.

Tamén demandaron ao xerente máis cursos de formación, ao entender que a súa carencia deriva en ocasións na "negativa de compañeiros a traballar en quirófano".

Esta reunión é preparatoria doutra que terá lugar nas vindeiras semanas no Hospital Montecelo, onde se abordarán estas e outras cuestións pendentes, como as que afectan especificamente aos celadores de quirófano e outros servizos.

Os celadores subliñan o seu papel fundamental na posta en marcha da loxística do Novo Montecelo, cuxa apertura suporá "un reto a nivel profesional" para este colectivo sanitario.