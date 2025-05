A exposición "Felipe VI: unha década da historia da Coroa de España (2014-2024)" estará entre o 5 de xuño e o 17 de xullo na Escola Naval de Marín.

A mostra conta co apoio da Casa Real e ofrece un percorrido polos momentos máis destacados do reinado do monarca, con imaxes inéditas e vídeos que ilustran o seu papel nestes dez anos.

Este luns tivo lugar no Museo Naval de Madrid a firma do convenio de colaboración entre a Fundación Museo Naval dunha parte e a Deputación Permanente da Grandeza de España e Títulos do Reino e a Fundación da Nobreza Española doutra que suporá a montaxe desta exposición temática.

Este acordo supón a implicación da Fundación Museo Naval no desenvolvemento e promoción da exposición nas instalacións do denominado Casino de Alumnos Almirante Bonifaz da Escola Naval de Marín.

A exposición, que ao longo do seu percorrido por varias cidades xa foi visitada por preto dun millón e medio de persoas, conterá material gráfico e audiovisual centrado no dez anos de reinado do Rei Felipe VI.

Asistiron á firma do acordo de colaboración o director do Instituto de Historia e Cultura Naval, Enrique Torres Piñeyro, o comandante director da Escola Naval Militar de Marín, capitán de navío Pedro Cardona Suanzes, e a decana da Deputación da Grandeza de España, María Cristina de Ulloa e Solis-Beaumont, duquesa de Arcos.