Chega Nuria, a borrasca que este xoves dirá adeus ao bo tempo

A Axencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa da chegada dunha nova borrasca que deixará tempo inestable, fortes refachos de vento e precipitacións, que serán especialmente intensas a partir do xoves.

O servizo meteorolóxico español chamou 'Nuria' a esta primeira borrasca de abril.

AEMET nomea á borrasca Nuria.



O xoves causará fortes refachos de vento e intensas precipitacións en Canarias.



Afectará á Península a partir da noite do xoves, especialmente ao oeste peninsular, tamén con ventos moi fortes e choivas precipitacións.

A Aemet tamén adiantou que a probabilidade de chuvascos será moi alta até o sábado, e as próximas semanas do 7 ao 13 e do 14 a 20 de abril, incluída a Semana Santa, teñen tamén altas probabilidades de ser máis chuviosas do normal.

De momento, a previsión de Meteogalicia para este mércores indica que as baixas presións situadas ao oeste da península ibérica gañarán protagonismo. De modo que, co paso das horas irán crecendo nubes de evolución que deixarán chuvascos en calquera punto do territorio e que serán localmente treboentos.

As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, con máximas que oscilarán entre os 12° e 16° na maioría das comarcas de Galicia. Os ventos soprarán de compoñente este bambos, con intervalos moderados en terra e intervalos fortes no mar.

Non mapa inferior de satélite con isóbaras podemos ver unha área de baixas presións ó oeste de Portugal, denominada #BorrascaNuria.



En #Galicia teremos varios días de inestabilidade atmosférica, con chuvascos treboentos

Temperaturas

Nordés forte nos arredores de Bares

A AEMET activou o aviso amarelo no centro e norte das provincias da Coruña e Lugo por risco de tormentas.

O xoves, segundo Meteogalicia, a influencia das baixas presións continuará, e Galicia vivirá un día de inestabilidade atmosférica. Con chuvascos, que poderían ser de novo localmente treboentos. As temperaturas seguirán baixando levemente e o vento continuará sendo do leste, moderado na maior parte da comunidade, pero máis forte nas zonas costeiras.

O venres, Galicia seguirá baixo a influencia desta borrasca, que pasará moi preto, deixando unha atmosfera moi inestable. As precipitacións serán xeneralizadas. O vento soprará do sur-suroeste, moderado en xeral, pero con intervalos fortes nas Rías Baixas, onde se prevé unha maior intensidade dos ventos e das precipitacións.