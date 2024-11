COGAMI destaca o éxito do seu Programa Integrado de Emprego

A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), finalizou o seu Programa Integrado de Emprego de Galicia 2023-2024 cun éxito de inserción do 64% entre as cen persoas participantes.

A provincia de Pontevedra foi onde este programa tivo un maior éxito xa que conseguiron emprego 18 das 23 persoas seleccionadas: sete de Pontevedra, tres de Marín, tres de Vilagarcía, tres de Portas, unha de Ponte Caldelas, unha de Moraña, unha de Vilaboa, dúas de Poio, unha de Cambados e unha de Vilanova de Arousa.

Este programa está dirixido a persoas con discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33% ou con incapacidade laboral para a súa profesión habitual.

A coordinadora deste programa, Mari Carmen Ínsua, destaca que estes resultados son "moi positivos, pois as persoas con discapacidade teñen maiores dificultades de incorporación ao mercado laboral, e aínda que houbo persoas que non acadaron o obxectivo de inserción, é moi favorable o seu contacto co mercado laboral".

Recibiron máis de 400 horas de capacitación teórica e 50 horas de prácticas en empresas.

A pontevedresa María José Álvarez comentou a súa experiencia como participante desta bolsa de emprego. "Cheguei con poucas gañas de formarme, pero grazas ao apoio da orientadora laboral, completei cinco cursos que pensaba que non podía superar", conta.

Este verán, María José tivo a oportunidade de traballar como controladora de accesos e en atención ao público nun organismo en Pontevedra, unha experiencia que, segundo ela, "foi clave para volver desenvolverme nun posto de traballo". Con 50 anos e unha ampla experiencia en hostalería, limpeza e alimentación, a súa condición de saúde levouna a buscar novos horizontes profesionais.