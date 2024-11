O colexio Cordo Boullosa estrea unha nova cuberta para o seu patio

Preto de 23.000 euros investíronse nunha actuación que permitiu instalar unha nova cuberta no patio da CEIP Manuel Cordo Boullosa, en Ponte Caldelas.

A obra consistiu na substitución da antiga cuberta, que se atopaba en mal estado e que tiña algunhas filtracións.

Colocouse unha nova estrutura de placas de policarbonato de 30 milímetros, resistentes ao xeo e que son translúcidas para deixar pasar a luz.

As autoridades educativas destacan que con esta nova cuberta aumentará a comodidade dos nenos e nenas que cada día acceden ao patio do colexio e que agora estarán máis protexidos das inclemencias do tempo.

Durante unha visita ao centro, na que estivo acompañado do alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, o delegado da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, mostrouse "moi satisfeito" do resultado desta actuación.

Recordou que, nos últimos dez anos, realizáronse reformas e melloras neste centro por valor de preto de 200.000 euros.

Este proxecto enmarcouse no plan de nova arquitectura pedagóxica, impulsado pola Xunta de Galicia, que na provincia de Pontevedra permitiu realizar un total de 613 obras.

Houbo 132 grandes obras cun investimento global de 63,2 millóns de euros, 460 obras pequenas e medianas por valor de 14,2 millóns de euros e 21 instalacións fotovoltaicas que supuxeron un investimento de máis de medio millón de euros.

A maiores, hai 21 actuacións comprometidas que aumentarán en case 22 millóns de euros o investido neste plan na provincia de Pontevedra, destacou o delegado.