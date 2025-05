Comeza a nova tempada de vixiantes da praia en Sanxenxo

Un ano máis se adianta a vixilancia nos areais máis frecuentados de Sanxenxo coa incorporación dos primeiros socorristas a partir deste domingo 1 de xuño.

Un equipo inicial de 14 profesionais vixiará a seguridade dos bañistas nas praias de Areas, Silgar, Canelas e Montalvo durante as fins de semana (venres, sábado e domingo), segundo acordaron esta mércores nunha reunión de coordinación os concelleiros Juan Deza (Turismo e Praias) e Xoán Manuel Pérez (Seguridade Cidadá e Emerxencias), xunto ao responsable de socorrismo Juan Rivas e o inspector da Policía Local José Manuel Duarte.

O plan de vixilancia intensificarase de forma gradual. A partir do 15 de xuño, este catro areais contarán con servizo diario, mentres que Foxos e A Lanzada van sumarse ao dispositivo durante os fins de semana.

O despregamento completo chegará o 1 de xullo, cando os 83 socorristas e sanitarios contratados para a tempada cubrirán as 17 praias con bandeira azul do municipio ata o 15 de setembro.

O horario de vixilancia será de 12.00 a 20.00 horas na maioría das praias, coa excepción de Silgar, onde se ampliará unha hora máis durante xullo e agosto para atender a súa maior afluencia de público.

Ademais da incorporación de persoal, o Concello comezou a preparar os areais para a tempada estival coa habilitación dos lavapés en todas as súas praias a partir deste fin de semana.

Reunión de coordinación de vixilancia nas praias de SanxenxoConcello de Sanxenxo

Durante a reunión de coordinación tamén se abordaron os problemas máis frecuentes durante o verán, como a presenza de cans nas praias ou o costume de reservar espazo con cadeiras e antucas desatendidas. Para evitar estas situacións, a Policía Local intensificará a vixilancia do cumprimento das ordenanzas municipais.

Tamén finalizaron os traballos para renovar a rampla de acceso ao módulo de baños en Canelas, e este mércores comezaron os traballos na de Silgar.

O plan de melloras inclúe tamén a renovación das ramplas de acceso nas praias de Baltar e Montalvo, co obxectivo de optimizar a accesibilidade a todas as persoas antes do inicio da tempada alta.