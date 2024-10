Comunidades de auga de toda a provincia reciben 1,6 millóns de euros da Deputación

Un total de 173 comunidades de usuarios de auga de 43 municipios pontevedreses recibiron este luns axudas da Deputación Provincial de Pontevedra no marco do programa +Aqua, que reparte 1,6 millóns de euros.

O presidente da Deputación, Luis López, e o deputado Javier Tourís participaron no acto de entrega dos documentos acreditativos das axudas deste programa "pioneiro para recoñecer o labor destas comunidades veciñais".

López pon este proxecto como mostra do compromiso da institución provincial para mellorar os servizos básicos, da cooperación cos colectivos veciñais e do apoio á sustentabilidade e coidado do medio ambiente.

Así, lembrou que "sen auga non podemos vivir" e "por sorte vivimos nun territorio onde a temos en abundancia". Para facela chegar ata as cidades ou aldeas, o abastecemento "non sempre é doado e mesmo pode resultar moi custoso nalgúns casos" e aí entran en xogo as comunidades de auga.

+Aqua púxose en marcha este ano por primeira vez para repartir subvencións que oscilan entre os 6.000 e 10.000 euros.

Van destinadas a proxectos relacionados coa mellora das infraestruturas e instalacións de auga comunitaria; implantación de sistemas de dixitalización e eficiencia enerxética; modernización dos sistemas de tratamento; legalización das novas concesións ou renovación das existentes; ou a mellora das captacións e sistemas de almacenamento.

A convocatoria resultou un éxito de participación, ao recibir máis de 264 solicitudes, das que 208 foron aprobadas e 35 mantéñense en lista de agarda ao esgotarse o crédito previsto.

Tourís, responsable do departamento de Acción Comunitaria, sinalou que este plan "pon o acento na xeración de sinerxías positivas", sobre todo no rural, e "responde ao novo modelo de xestión na Deputación".