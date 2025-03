O Concello de Poio destina 64.100 euros para colaborar cos eventos lúdicos organizados por colectivos locais

O Concello de Poio repartirá 64.100 euros en subvencións a entidades sen ánimo de lucro locais para apoiar a organización de actividades e eventos lúdicos, entre os que se poden incluír festas patronais, parroquiais, gastronómicas, festivais, magostos ou calquera outro tipo de eventos.

O concelleiro de Festexos, Fran Dasilva, explica que o reparto destas axudas farase por concorrencia competitiva, "asegurando así unha concesión e xestión dos fondos transparente, obxectiva e equitativa".

As bases establecen dúas liñas de axudas, unha para actividades lúdicas e outra destinada especificamente para magostos que, polo seu arraigo, se levan a cabo nas diferentes parroquias: Raxó, Samieira, Chancelas, Combarro, A Seca, Vilariño, O Sartal, San Salvador, Lourido e Campelo.

"Poio conta cun tecido asociativo moi activo, dinámico e amplo, con propostas que enchen de vida cada un dos lugares do noso concello ao longo de todo o ano e que, con estas axudas, reciben o apoio decidido do Concello de Poio para garantir a súa continuidade", sinala o edil.

O obxectivo destas subvencións céntrase en impulsar a creación e difusión da oferta cultural, conseguir unha cidadanía participativa e transformadora do seu entorno, fortalecer o tecido asociativo, fomentar valores sociais na cidadanía, dar resposta ás demandas sociais en relación á creación de eventos e espazos de convivencia, así como poñer en valor o patrimonio inmaterial propio do municipio. Para a liña 1, destinaranse un total de 58.100 euros para financiar ata un máximo do 60% do custo da actividade subvencionable. No caso da liña 2, destinada para os magostos, inclúe 6.000 euros, outorgándose unha axuda máxima de 600 euros por cada magosto.

A estas liñas de subvencións pode optar calquera entidade inscrita no rexistro municipal de asociacións do Concello de Poio ou comisión de festas que organice algunha actividade ao longo do ano. Á hora de valorar as propostas, a comisión de valoración terá en conta aspectos e criterios como a programación da actividade, as festas de carácter parroquial que constitúen un valor especial do patrimonio inmaterial ou o orzamento total subvencionable. Como novidade, e atendendo ás propostas dos propios colectivos, nesta ocasión inclúense tamén como criterios de avaliación a antigüidade do evento e o arraigamento que supón para a poboación, así como os días de duración.

VIDOC DA POLICÍA NACIONAL

Por outra banda, o Concello de Poio recibe o próximo luns, 31 de marzo, a oficina móbil de documentación da Policía Nacional, que permitirá á cidadanía obter ou renovar tanto o DNI como o pasaporte de forma cómoda, rápida e con maior accesibilidade.

Será a primeira saída que realice o Vehículo Integral de Documentación da Policía Nacional (VIDOC) na provincia, e nesta ocasión se instalará en San Salvador, concretamente na contorna do parque Rosalía de Castro.

Nesta furgoneta, e sempre con cita previa que se poderán solicitar na Alcaldía do Concello de Poio, o cidadán poderá obter ou renovar o seu DNI e pasaporte en menos de quince minutos e en un só trámite, sen necesidade de acudir a unha oficina física.