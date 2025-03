Concienciar á poboación nova, reto marcado no Día do Transplante

O xardín do Hospital Provincial de Pontevedra acolleu este mércores 26 de marzo a celebración do Día Nacional do Transplante, un acto que reuniu a representantes sanitarios e asociacións para recoñecer o labor de doantes, familias e profesionais que fan posible salvar vidas a través da doazón de órganos.

A cerimonia, celebrada fronte ao monumento ao doante, contou coa presenza do xerente da área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés, José Flores Arias; o presidente da Asociación de Doantes e Receptores de Órganos de Vigo (ADROVI), Celso García Estévez; a coordinadora autonómica de transplantes, Encarnación Bouzas Caamaño; e o xefe da Unidade de Coidados Intensivos e responsable de transplantes da área, José Luís Martínez Melgar.

Celso García, quen leva 28 anos trasplantado de fígado, compartiu a súa experiencia persoal: "Sen isto, eu e outros trasplantados non estariamos a vivir se non fose polo milagre da vida. É un tratamento, o mellor que hai hoxe en día, cunha media de vida grande, de 30 a 40 anos", destacou o presidente de ADROVI, quen definiu o seu transplante como "un milagre de vida enorme".

Pola súa banda, o doutor Martínez Melgar informou sobre os avances na área sanitaria, destacando a implementación do protocolo de doazón en asistolia controlada, o procedemento de doazón de órganos que acontece a partir de persoas falecidas por criterios circulatorios e respiratorios tras unha limitación de tratamento de soporte vital.

"Este ano xa levamos dous casos, cos que se obtiveron dous riles en cada paciente e un fígado, aínda que un deles non puido implantarse por cuestións técnicas e anatómicas", explicou o especialista, quen considerou estes procedementos "un pequeno fito dentro da nosa área sanitaria", explicou Melgar.

Día do TransplanteMónica Patxot

A coordinadora autonómica de transplantes, Encarnación Bouzas, puxo en valor o traballo dos profesionais galegos, "punteiros e que non teñen nada que envexar a ningún outro equipo, nin nacional nin internacional".

Bouzas fixo fincapé na importancia de informar correctamente á sociedade: "Moitas veces a xente non se anima porque ten ideas equivocadas. A doazón prodúcese no momento do falecemento, por iso é bo telo pensado antes".

Todos os profesionais coincidiron na necesidade de seguir concienciando á poboación, especialmente á mocidade, a través de charlas en colexios e institutos, e animaron ás familias a falar abertamente sobre este tema para facilitar a toma de decisións en momentos difíciles.

Celso García Estévez e José FloresMónica Patxot

"Se un teno pensado de antes, digamos que xa é menos difícil", lembrou Bouzas para incidir en que "á persoa falecida non lle vai a facer mal, porque por desgraza está falecida, pero en cambio si que vai repercutir en que logo poida salvar as vidas doutras persoas que realmente dependen dese órgano para poder trasplantarse".

O acto contou tamén coa participación de representantes de diversas asociacións como DETRADI, ASAMPO, ALCER Pontevedra e a Irmandade de Doantes de Sangue de Vigo, que traballan activamente na sensibilización sobre a importancia da doazón.