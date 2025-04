Queres explotar o quiosco de tempada na praia fluvial de Cerdedo? Xa podes optar ao concurso por 150 euros ao mes

O Concello de Cerdedo-Cotobade acaba de sacar a licitación, por procedemento aberto, a explotación dun quiosco de tempada ubicado na praia fluvial de Cerdedo.

O negocio abre entre o 15 de xuño e o 30 de setembro de 2025 cun canon mínimo de 150 euros, que deberá ingresarse no momento da sinatura do contrato.

O prazo para presentar ofertas remata o 14 de abril. Deberá presentarse unicamente en forma electrónica, a través dos servizos telemáticos da Plataforma de Contratación do Sector Público por medio da "Ferramenta de Preparación e Presentación de Ofertas" da Plataforma de Contratación do Sector Público.

A adxudicación será por un ano con posibilidade de dúas prórrogas anuais para as tempadas seguintes (2026 e 2027).

Os criterios de adxudicación estarán ligados á oferta económica (incremento do canon que se determina en 150 euros); memoria da prestación do servizo e idoneidade do equipo encargado da xestión do local.

Os interesados en participar neste proceso deberán concurrir coa presentación de dous sobres. No sobre "A" irá a documentación administrativa e proposición de criterios dependentes dun xuízo de valor relativos á explotación dun quiosco de tempada sito na praia fluvial de Cerdedo e no "B" deberá incluirse a proposición de criterios avaliables de forma automática relativos á explotación dun quiosco de tempada ubicado na praia fluvial de Cerdedo.



Tamén deberá acreditarse a solvencia técnica e profesional mediante a presentación dunha relación dos principais servizos ou traballos realizados nos últimos cinco anos que inclúa importe, datas e o destinatario, público ou privado, dos mesmos e deberá acreditarse, de forma inescusable, a experiencia na xestión de locais de obxecto similar e ter subscrito un seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos que poidan derivarse das súas actuacións por un importe mínimo de 300.000 euros.