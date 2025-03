Condenado a catro anos e medio de cárcere o mozo que deu unha puñada a un viandante que se golpeou a cabeza contra o chan

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a catro anos e medio de cárcere a un home que propinou unha puñada na cara a outro e, como consecuencia do golpe, precipitouse ao chan impactando coa cabeza contra el. Os feitos tiveron lugar na rúa Michelena de Pontevedra.

A Sala considerouno autor dun delito de lesións dolosas do artigo 150 do Código Penal, en concurso cun delito de lesións culposas, concorrendo a circunstancia atenuante de confesión.

Ademais da pena de prisión, condenouno a abonar á vítima unha indemnización de 320.460 euros e impúxolle a prohibición de aproximarse e de comunicarse con ela durante cinco anos e medio.

Os maxistrados entenden probado que o agresor se atopou co viandante, ao que non coñecía previamente, cando camiñaba sobre as cinco e media da madrugada do 22 de xullo de 2022 cun grupo de amigos cos que saíra de festa esa noite. Tras un breve intercambio de palabras co afectado, segundo consta na sentenza, e "coa intención de afectar a súa integridade física, asestoulle unha puñada no rostro", o que provocou que caese de inmediato ao chan, golpeándose a parte posterior da cabeza contra el.

Como consecuencia dos feitos, a vítima sufriu múltiples lesións e secuelas, entre elas a perda de audición dun oído. Para a súa curación foi preciso o seu ingreso na UCI e dúas intervencións cirúrxicas. "As graves consecuencias do traumatismo contra o chan como consecuencia da puñada quedaron sobradamente acreditadas coa documentación médica e os informes médicos forenses", salienta a Sala.

Os xuíces indican que, aínda que consideran probado que o acusado "quería lesionar á vítima e que a puñada que lle propinou provocou a súa caída", entenden que o grave resultado lesivo "non foi buscado directamente polo procesado (dolo directo), sen que tampouco se poida considerar que se lle representase unha alta probabilidade (dolo eventual) de que se producise devandito resultado".

Así, sinalan que, "aínda que é posible que unha puñada xere tal consecuencia, a probabilidade de que ocorra é baixa, e non pode afirmarse que o acusado coñecese ese nivel de risco ao momento de cometer a agresión".

Polo tanto, a Sala conclúe, en contra do sostido pola acusación, que "non se pode considerar probado que o acusado previse con alta probabilidade o resultado lesivo e, aínda así, decidise actuar asumindo e aceptando as súas consecuencias".

A sentenza non é firme, pois cabe interpoñer recurso de apelación ante a Sala do Civil e Penal do TSXG.