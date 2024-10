Unha falsa alarma mobilizou este martes a bombeiros e policía.

O Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia informaba dun incendio urbano ás 9:42 horas.

A incidencia localizouse na rúa Alta, en pleno centro histórico, na Avenida de Santa María.

Ata alí desprazouse un importante dispositivo de emerxencias no que participaron un vehículo de intervención e un todo terreo do parque municipal de Bombeiros, dúas patrullas da Policía Nacional e outras dúas da local.

Un particular deu a voz de alarma ao confundir cun incendio co fume procedente dun local no que se estaba levando a cabo unha fumigación. Ese vapor ou gas que saía do establecemento era unha técnica empregada para o control de pragas, nada máis.

O propietario dun local lindeiro chegou a saír cun extintor para auxiliar ao seu veciño. Ao final todo quedou nunha anécdota.