Continúa o conflito entre a Policía Local e o Concello de Poio: renuncian todos os axentes do equipo VioXén

Novo episodio no conflito existente desde hai meses entre o Goberno local e a Policía Local de Poio. Todos os axentes do equipo VioXén do corpo policial renuncian.

En abril, tras a Xunta Local de Seguridade de Poio, tomouse a decisión de que a Garda Civil asumise provisionalmente, durante catro meses, o seguimento das catro vítimas de risco baixo e non apreciado existentes no municipio.

Agora, os axentes presentaron a súa renuncia "voluntaria e irrevogable" ás funcións de seguimento, protección e vixilancia de vítimas de violencia de xénero.

O delegado do Sindicato Independente de Funcionarios (CSIF) anunciou esta renuncia masiva e explicou que se debe a unhas declaracións do alcalde, Anxo Moldes, nas que xustificou a retirada da Policía Local do sistema Viogen por unha suposta "falta de dilixencia" no desempeño destas funcións.

Os axentes consideran que estas afirmacións supoñen "un ataque directo á súa dignidade, honorabilidade e profesionalidade, e que non reflicten a realidade do seu labor".

Segundo o delegado da CSIF, as palabras do alcalde "contradin expresar na última Xunta Local de Seguridade", onde argumentou que a retirada do servizo Viogen respondía á falta de efectivos policiais.

O subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, enviou unha carta ao alcalde, Anxo Moldes, xusto despois da última mesa local de violencia de xénero, na que indicaban que non asistira a Policía Local e que se estaban producindo "incumprimentos do convenio e protocolo VioGén en Poio".

Nesa carta, falábase de "irregularidades graves na cumplimentación das fichas das mulleres en risco baixo ou non apreciado e tamén no seu seguimento" e, como subdelegado, expresaba a súa "preocupación" e rogaba a súa "corrección inmediata".

"Non podemos permitirnos fallos ou desatencións nos deberes que todas as partes temos na protección das mulleres vítimas", sinalaba a carta, á que tivo acceso PontevedraViva.

Fontes do Cincello explican que nesa mesa, tal e como recolle a acta, membros da Garda Civil advertiron que faltaba documentación nas vítimas asignadas á Policía Local.

Este sábado, o Goberno local quixo aclarar que "non é algo que saia do Goberno", senón que haxa "queixas externas que o goberno escoita, analiza e, finalmente, toma decisións para garantir a máxima protección ás vítimas en todo momento".