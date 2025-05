Unha conversa entre Pepe Coira e Noni Araújo renderá homenaxe a Castelao e Virxinia Pereira no Museo

A Deputación de Pontevedra volverá celebrar o Día de Homenaxe ás Vítimas do Exilio, por terceiro ano, co programa Contrapuntos.

Nesta ocasión, renderá homenaxe ao matrimonio formado por Castelao e Virxinia Pereira cun acto no Museo de Pontevedra o próximo xoves 8 de maio.

Incluirá unha conversa con Noni Araújo e Pepe Coira, moderada por Beatriz Fontán, e un concerto da violinista Sara Areal, acompañada polo guitarrista Samuel Diz.

Será ás 19:00 h no Edificio Castelao, con acceso libre ata completar a capacidade.

Esta é a terceira edición deste programa comisariado por Beatriz Fontán e Samuel Diz e a edición deste ano realizarase na mesma xornada fixada como Día de Homenaxe ás Vítimas do Exilio.

A elección de Castelao e Virxinia Pereira sitúase no marcodo 75 aniversario do pasamento en Bos Aires do intelectual galeguista.

A conversa entre o guionista e produtor Pepe Coira e a profesora Noni Araújo abordará a memoria como fonte de creación artística en paralelo á importancia das testemuñas orais na reconstrución histórica.

A violinista Sara Areal, integrante da Orquestra Sinfónica de Galicia, fará unha homenaxe musical ao matrimonio cun programa que percorre as constelacións vitais e cardinais de Castelao e Pereira, xunto ao guitarrista Samuel Diz, intérprete e investigador do legado musical do exilio republicano de 1939.