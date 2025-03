O coronel Touceda, a "cara moderna das Forzas de Seguridade" para dirixir a Garda Civil en Pontevedra

O coronel Manuel Touceda xa é formalmente o xefe da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra. Tras máis de 30 anos no Corpo, e unha década como número dous desta Comandancia, este xoves tomou posesión como máximo responsable.

Celebrouse nun acto con nutrida asistencia de autoridades no exterior da Comandancia e que, a pesar da choiva que caeu por momentos, estivo cargado de solemnidade e vistosidade. Como colofón, representantes de todas as unidades do Corpo na provincia desfilaron ante os presentes.

O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, presidiu o acto, ao que tamén acudiron o subdelegado na provincia, Abel Losada; o xeneral fefe da XV Zona da Garda Civil, Miguel Ángel González Arias; o vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez; o conselleiro de Cultura, José López Campos; alcaldes de toda a provincia; e autoridades civís e militares.

Pedro Blanco destacou de Touceda que é "unha persoa da casa", pois é pontevedrés e ten unha dilatada traxectoria nesta mesma Comandancia, e tamén que "representa nin máis nin menos que esa cara moderna dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado".

Convencido de que "hai que reforzar esa liña" de modernidade e "adaptación ás novas necesidades da sociedade", o delegado do Goberno ve unha "decisión moi acertada" a designación.

Mostrou a súa "total confianza" en que o seu nomeamento se traducirá en "excelentes resultados" para a seguridade da provincia e destacou a súa traxectoria "impecable" de máis de tres décadas na Garda Civil e que coñece a provincia de Pontevedra "como a palma da man" e tamén aos homes e mulleres desta Comandancia.

Touceda, como destacou o delegado, "chega coas ideas moi claras" e con compromiso firmes como reforzar a loita contra a violencia de xénero, combater a ciberdelincuencia e fortalecer a cadea de mando.

O delegado do Goberno non se esqueceu do esforzo e dedicación dos anteriores responsables deste Corpo, que conseguiu esclarecer máis de 4.000 delitos no último ano, consolidando a provincia de Pontevedra como unha das máis seguras do país.

"Pontevedra está 9 puntos por debaixo da taxa de criminalidade nacional, a pesar da complexidade do territorio, cunha alta densidade demográfica, fronteira internacional e tres grandes portos, ademais dun aeroporto", destacou Branco.

Tamén o xeneral xefe Miguel González destacou a "sólida formación e experiencia profesional" de Touceda, e lembroulle o reto de dirixir á Garda Civil nun "territorio único" que "demanda especial dedicación e preparación dos gardas civís".

Touceda, moi agradecido e emocionado polo nomeamento, tivo unhas palabras para os seus superiores e tamén para a súa familia, con especial mención ao seu pai, "un garda civil que estaria feliz de ver o seu fillo ao mando da comandancia onde serviu durante máis de 30 anos".

Para el, asumir o mando da Comandancia é "unha honra e unha enorme responsabilidade" e márcase "moitos retos e moi cambiantes" para garantir a seguridade cidadá de medio millón de habitantes e centos de miles de turistas e peregrinos.

Entre os seus retos destaca a loita contra a violencia de xénero. "Temos que seguir garantindo a seguridade de máis de 1.000 vítimas de violencia de xénero que residen na nosa demarcación e prestarlles un servizo próximo e de calidade para que ningunha vítima renuncie a denunciar o que lle esta a pasar", sinalou.

As novas formas de delincuencia como a cibercriminalidade; o narcotrafico; os delitos medioambientais, especialmente contra os incendios forestais; e axudar e protexer os maiores que viven moitas veces illados e vulnerables a calquera forma de delincuencia completan a súa lista de retos.