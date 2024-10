Cuntis lanza un programa de axudas para combater o descenso de nacementos

O Concello de Cuntis lanzou un novo programa de axudas para a natalidade coa que busca contrarrestar o descenso de nacementos en Galicia.

Esta iniciativa, aprobada recentemente polo goberno local, destinará un total de 5.000 euros a familias con fillos nados entre o 1 de decembro de 2023 e o 30 de novembro de 2024.

As axudas serán de 300 euros por neno, incrementándose a 500 euros para familias numerosas, monoparentais ou no caso de que o neno presente un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.

Pare recibir esta subvención, os ingresos anuais deberán ser inferiores a 45.000 euros e a renda per cápita inferior a 13.500 euros.

As familias teñen que estar empadroadas en Cuntis e os seus fillos deben rexistrarse no Padrón municipal polo menos dous anos despois do seu nacemento.

As bases do programa publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e na Sede electrónica do Concello nos próximos días.

As solicitudes poderán presentarse desde o día seguinte á publicación até o 13 de decembro, inclusive, e as xestións realizaranse na Casa Consistorial.

Finalmente, desde o Concello destacan que estas subvencións se suman ao programa Cuntilín, que proporciona apoio na conciliación familiar de forma gratuíta durante todo o ano.

Cuntis é un dos poucos municipios da provincia de Pontevedra que ofrece este tipo de servizos sen custo algún para os usuarios.