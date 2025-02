Curso de defensa persoal para mulleres, de balde na Casa da Cultura de Adina

Sanxenxo acollerá un curso de autodefensa feminino, entre o 5 e 12 de marzo, de 9 a 13 horas, na Casa de Cultura de Adina.

A actividade é gratuíta, pero as prazas son limitadas e enmárcase dentro da programación municipal polo 8-M Día Internacional da Muller.

As interesadas deben inscribirse previamente no correo [email protected].

O curso componse dunha parte teórica e práctica que se dará en conxunto para que a formación sexa dinámica.

Na parte teórica traballaranse conceptos psicolóxicos tanto da vítima como do agresor e o código penal.

Haberá unha parte de desenvolvemento do control do cinco craves que contempla o programa a través do Método Máis como son a respiración, a observación, a valoración, a estratexia e a técnica.

Tamén se traballará todo tipo de prevención en situacións de risco e un amplo abanico de técnicas para defenderse ante un ataque ou un agarre ao peito ou ao xeito, así como un ataque cunha arma branca.

A finalidade do curso é que a muller teña ferramentas suficientes para sentirse segura nunha situación de risco en todos os ámbitos da súa vida.

O curso foi concedido a través da Consellería de Política Social e Igualdade, a través da Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, no marco do acordo de colaboración asinado entre este departamento e a Federación Galega de Municipios e Provincias de Galicia para a conformación dunha rede de entidades locais contra a violencia de xénero.

O curso ten unha duración de 8 horas, onde as mulleres participantes poderán aprender técnicas concretas de autodefensa para a vida diaria.