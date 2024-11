Defensa recruta en Pontevedra a 76 aspirantes a militar profesional

Notable afluencia de peticións na provincia de Pontevedra para o ingreso como militar profesional da escala de Tropa e Mariñeiría das Forzas Armadas.

O Ministerio de Defensa acaba de pechar o segundo ciclo do proceso selectivo 2024.

Recibíronse no Centro de Selección da Subdelegación de Defensa da provincia de Pontevedra 223 solicitudes (176 homes e 47 mulleres) para participar no proceso selectivo.

Finalizado o mesmo, 76 aspirantes de Pontevedra obtiveron praza (68 homes e 8 mulleres).

Deles, 63 irán a unidades do Exército de Terra, 12 á Armada e 1 a unidades do Exército do Aire e do Espazo.

Nas Forzas Armadas poden continuar os estudos, xa que se obteñen títulos do Sistema Educativo Xeral (de Grao e de Técnico Superior).

Ademais, tamén teñen a posibilidade de proxección, tendo en conta que se reservan moitas prazas para promoción interna.