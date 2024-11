Denuncian que hai médicos exercendo sen título en Atención Primaria: "Está en xogo a seguridade dos pacientes"

O Colexio Médico de Pontevedra alertou de que se están contratando médicos en Atención Primaria, fundamentalmente estranxeiros, que non contan co "título necesario por lei" que acredite que están especializados en medicina familiar e comunitaria.

Malia que desde a entidade advertiron en dúas ocasións á Xunta de Galicia, a última delas o pasado 20 de setembro, que estas contratacións irregulares se seguían producindo; "a resposta foi o silencio", lamentan os seus responsables.

"A lei débese cumprir. Ou se cumpre ou se cambia", sosteñen desde o Colexio Médico, que lembra que para traballar en Atención Primaria o título de especialista é obrigatorio.

Consideran que esta cuestión é, ademais, un "tremendo agravio comparativo" cos médicos internos residentes (MIR) desta especialidade, que deben estar "completamente acreditados".

Por iso, reclaman que se esixa a mesma cualificación a todos aqueles facultativos que desexen exercer en España, "sexa cal sexa a súa procedencia".

A "falta de capacitación" destes médicos, segundo o Colexio Médico de Pontevedra, provocou xa as primeiras denuncias de casos "nos que se pon en xogo a seguridade dos pacientes" e que xa foron comunicadas ás autoridades sanitarias.

"As denuncias destes feitos que chegan a este colexio revelan que poden existir faltas na praxe médica", aseguran desde o máximo órgano dos médicos pontevedreses, que advirten que tomarán "outras accións" se persiste a situación actual.

Aseguran ademais que se están levando a cabo "condutas de presión" para que se convaliden de maneira urxente títulos "fundamentalmente extracomunitarios" para suplir a carencia de profesionais de medicina de Atención Primaria.

Esta situación de falta de persoal, segundo o Colexio Médico, rexístrase debido a unha mala planificación dos recursos necesarios para cubrir as necesidades asistenciais do sistema sanitario público, "algo que denunciamos de forma reiterada na última década".

MÉDICOS COA FORMACIÓN "AXEITADA"

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Sanidade, garantiu que todos os médicos que exercen no Servizo Galego de Saúde contan coa formación "axeitada" para desempeñar a súa función asistencial "con total garantía".

Afirman que todos os facultativos do sistema sanitario galego, ademais da súa formación, teñen unha "dilatada experiencia" e que, durante anos, desenvolveron unha prestación de servizos "satisfactoria e eficaz" aos pacientes que atenderon.

"Os pacientes poden ter a seguridade de que os profesionais que os atenden están capacitados para facelo con todas as garantías", subliñan desde Sanidade.

O goberno galego, lembran as autoridades sanitarias no seu comunicado, denunciou en varias ocasións a situación "xeneralizada" de escaseza de médicos, instando o Goberno a que adopte as medidas necesarias para incrementar o número de profesionais dispoñibles.

Entre as demandas realizadas desde Galicia está a necesidade de axilizar "ao máximo" o proceso de homologación de titulacións de facultativos que lle compete ao Goberno Central e que ten un atraso de anos na resolución de solicitudes.

Trataríase dunha dobre homologación, afirma a consellería, xa que o Ministerio de Universidades debe homologar o título de Medicina e ao Ministerio de Sanidade correspóndelle homologar o título de especialista en Ciencias da Saúde.