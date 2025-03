A Deputación pon en marcha a súa primeira liña de subvencións para as agrupacións de Protección Civil

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, xunto co deputado de Emerxencias e alcalde do Porriño Alejandro Lorenzo, mantivo este luns no Salón de Plenos un encontro con voluntarios de Protección Civil da provincia no que presentou a primeira liña de subvencións para estas agrupacións, dotada con 100.000 euros.

"Sodes un colectivo polo que sentimos admiración, orgullo e gratitude", dixo o presidente da Deputación de Pontevedra.

Segundo explicou o mandatario provincial, os fondos se aprobarán este vindeiro venres en Pleno, a través dunha modificación de crédito, para que os colectivos poidan atender as súas necesidades de material ou formación.

Luis López destacou que estas agrupacións fan un servizo "esencial" para a seguridade e a "cohesión" do territorio e dixo que estas axudas que se poñen en marchar servirán para que o servizo de Protección Civil da provincia de Pontevedra "siga a ser punteiro e de referencia".

Trátase, segundo destacou, dunha liña de apoio "sen precedentes na institución provincial", onde o colectivo de voluntarios "nunca tivera a oportunidade de presentar as súas necesidades".

Luis López lembrou tamén que recentemente, o organismo provincial aprobou o primeiro convenio laboral e unha nova RPT para os traballadores dos catro parques de bombeiros que ten o Consorcio Provincial de Emerxencias. E destacou que a Deputación tamén ten en marcha un programa de mellora e modernización dos equipos, así foron entregados a finais do ano 2024 tres novos vehículos para o parque do Porriño.

Pola súa banda, o presidente do colectivo, Javier Lois, fixo fincapé en que "nunca antes conseguiramos reunirnos coa Deputación, estamos agradecidos de que nos abriran as portas para escoitar as nosas necesidades. É un logro histórico", afirmou.