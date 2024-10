Descobren en Pontevedra que as plantas de pataca se comunican entre si ante o ataque de larvas

Un estudo do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) realizado na Misión Biolóxica de Galicia (MBG) en Pontevedra revelou que as plantas de pataca son capaces de comunicarse entre si cando son atacadas por larvas de bolboreta.

Pola contra, o estudo indica que non reaccionan da mesma maneira ante ataques de patóxenos.

A investigación, desenvolvida por Lucía Martín Cacheda na súa tese doutoral, demostra que as plantas de pataca emiten compostos orgánicos volátiles (COVs) como resposta ao ataque de larvas da bolboreta S. exigua, o que aumenta a resistencia das plantas veciñas.

Este mesmo fenómeno observouse tamén en plantas de algodón silvestre ante o ataque da bolboreta A. argillacea.

Un achado significativo do estudo é que esta comunicación se mantén constante independentemente do parentesco xenético entre as plantas ou a cantidade de nutrientes no solo.

Non obstante, cando as plantas foron infectadas polos patóxenos Phytophthora infestans e Fusarium solani, non se detectou ningunha variación na emisión destes compostos volátiles.

Os resultados desta investigación, que obtivo a cualificación de cum laude na Universidade da Coruña, obsérvanse como de grande importancia para o desenvolvemento futuro de biopesticidas baseados nestes compostos orgánicos volátiles.

Tese de Lucía Martín Cacheda sobre comunicación entre plantas de patacas CSIC

A investigación realizouse baixo a dirección de Xoaquín Moreira Tomé (MBG, Pontevedra) e Luis Abdala Roberts (Universidad Autónoma de Yucatán, México).

Para levar a cabo o estudo tomouse como obxecto a pataca (Solanum tuberosum) e o algodón silvestre (Gossypium hirsutum) e como atacantes larvas de verme soldado e de bolboreta Alabama argillacea, pragas importantes nestas plantas, ademais dos dous patóxenos.