Detectan un aumento dos aparcadoiros indebidos en prazas reservadas a persoas con mobilidade reducida

A Policía Local de Pontevedra detectou un aumento dos aparcadoiros indebidos en prazas reservadas a persoas con mobilidade reducida.

A concelleira de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, deu conta este mércores do resultado da campaña realizada polos axentes municipais entre o 17 e o 21 de marzo respecto da vixilancia e control do uso indebido destas prazas de estacionamento na cidade.

En total, controláronse 176 vehículos aparcados neste tipo de espazos reservados. 24 fixérono de maneira incorrecta, isto é, o 13,6 %.

Destes infractores, 15 carecían da tarxeta correspondente, algo que a concelleira valorou como "especialmente grave porque é un comportamento totalmente incívico".

Os outros 9 infractores facían uso dunha tarxeta non válida. Así, en tres casos caducara, noutro catro había un uso fraudulento porque estaba a ser usada por alguén que non era o titular e nos outros dous casos o uso era fraudulento e a tarxeta tamén estaba caducada.

Eva Vilaverde indicou que "nesta cidade temos unha especial sensibilidade co bo funcionamento desta reserva de prazas", porque facilita a accesibilidade xeral á Boa Vila e a todos os seus servizos.

Con todo, aínda que en España triunfou o mantra de que "Da pandemia sairemos mellores", Eva Villaverde sinalou que despois da crise do covid-19 rexistrouse en Pontevedra "certa relaxación, con carácter xeral, e tamén no propio uso e nos propios hábitos que tiñan as persoas" respecto destas prazas reservadas para que poidan aparcar as persoas con mobilidade reducida.

Como reacción, a Policía Local intensificou as tarefas de vixilancia e control destas prazas de aparcadoiro para persoas con discapacidade. As zonas sinaladas para esta finalidade adoitan atoparse preto de organismos oficiais, lugares públicos (colexios, administracións…) e en lugares privados de alta concentración de persoas, como poden ser os hipermercados.

Desde o Concello de Pontevedra lémbrase que esta tarxeta é persoal e intransferible. Isto non quere dicir que o beneficiario deba ser sempre o condutor, xa que a tarxeta tamén é válida si a persoa beneficiaria viaxa no vehículo.

É importante que o cartón de aparcadoiro para persoas con discapacidade estea sempre visible. Por exemplo, no cadro de mandos para que os axentes de Policía teñan fácil validar a súa autenticidade. A tarxeta poderá ser utilizada en calquera vehículo sempre que o beneficiario da mesma viaxe nel.

A regulación e expedición do cartón de aparcadoiro para persoas con mobilidade reducida é común en toda España, aínda que dependerá do lugar onde se solicite, xa que nalgúns casos a tramitación realízana as Comunidades Autónomas e noutros os Concellos.

Regularase mediante ordenanzas municipais as zonas dispoñibles para aparcadoiro en cada cidade e baixo que condicións.