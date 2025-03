Detido por violencia de xénero por agredir a súa muller na cara e o pescozo en presenza dos fillos menores

A Policía Local de Pontevedra detivo esta semana un veciño de Pontevedra como presunto autor dun delito de lesións no ámbito da violencia de xénero.

A vítima é a parella do detido e, segundo ela mesma confirmou, sofre frecuentes malos tratos físicos e psicolóxicos.

A detención foi resultado dun episodio rexistrado o xoves, 20 de mazo. A Policía Local tivo constancia do sucedido a través dun veciño que alertou dunha forte discusión na vivenda do lado.

Este veciño sinalou que escoitaba como a muller da vivenda do lado pedía socorro e os policías trasladáronse ata a casa.

Á chegada dos axentes, abriulles a porta a presunta vítima e os axentes puideron comprobar que presentaba feridas na cara e rascados no pescozo.

Segundo a información que figura no parte policial, naquel primeiro momento, a muller, chorando, indicoulles que non pasara nada.

Os policías entrevistáronse por separado co agresor e coa vítima e ela confirmou aos axentes que fora agredida pola súa parella no domicilio familiar no que tamén se atopaban os fillos menores. Tamén recoñeceu que non era a primeira vez que sucedía.

A muller ratificou o seu desexo de interpor denuncia polo sucedido e foi atendida das súas lesións. Recibiu unha primeira atención por unha ambulancia e despois nun centro sanitario.

Segundo a información policial facilitada, o presunto agresor mantiña un discurso incoherente e estaba moi agresivo, polo que os sanitarios procederon á súa sedación para trasladalo e que fora valorado nun centro sanitario.

En base á declaración da vítima e ás súas lesións, os axentes detiveron o home.