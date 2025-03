Dez novos operarios súmanse ao cadro de persoal do Concello de Soutomaior

Este luns se incorporaron dez persoas ao cadro de persoal de vías e obras do Concello de Soutomaior.

O alcalde, Manu Lourenzo, doulle a benvida aos 6 peóns forestais, 2 varredoras e 2 albaneis contratados pola administración local ao abeiro do Programa +Provincia da Deputación Provincial.

Manu Lourenzo destacou que con este procedemento, "realizado con total transparencia e en igualdade de condicións", Soutomaior incorporará entre o mes de marzo e o mes de maio case unha vintena de persoas ao cadro municipal para realizar mantementos e limpeza de rúas no concello.

A maiores, o Concello tamén oferta un posto de auxiliar administrativo e outro para auxiliar da biblioteca que se incorporarán o 1 de abril.

A partir dese momento a incorporación do persoal de rúa realízase de maneira escalonada, co obxectivo de que haxa persoal a maior parte do ano, e que nos meses de maior necesidade, o concello conte coa totalidade das persoas contratadas de maneira activa.

Deste xeito, este luns comezaron 10 persoas ás que se sumarán no mes de maio 4 peóns forestais, 2 varredoras e 1 albanel.

Así, nos meses de verán, a cuadrilla de obras municipal estará integrada por preto de 20 persoas que se encargarán de manter o concello limpo e en boas condicións.

O alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, sinalou que "Soutomaior traballa para ter a mellor cuadrilla de obras da súa historia".