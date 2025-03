Así se viu a eclipse solar desde a Ponte do Burgo

Este sábado, 29 de marzo, Galicia foi un lugar privilexiado para observar a eclipse parcial de Sol que aconteceu ao longo da mañá.

En Pontevedra, o Concello de Pontevedra e a Asociación astronómica Sirio organizaron unha actividade para que a veciñanza gozase deste fenómeno do xeito máis seguro e educacional posible.

A iniciativa foi un éxito ante o numeroso público que asistiu a esta convocatoria.

Na Ponte do Burgo centos de persoas observaron con curiosidade como a lúa se interpuxo entre o astro e a terra, provocando un escurecemento que ao longo dos milenios fascinou á humanidade.

Ademáis repartíronse un total de 2.000 gafas especiais para poder ollar este fenómeno con total seguridade e sen risco para os ollos.

Cómpre lembrar que ao longo dos vindeiros anos, Galicia terá unha sorte especial á hora de seguir observando este tipo de fenómenos.

En agosto do 2026, viviremos unha eclipse que agochará máis do 99 % do sol, e nos anos 2027 e 2028 haberá eclipses solares con máis do 70 %.