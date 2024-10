O entorno do CEIP Carballal xa é máis seguro

Máis seguridade viaria e unha mellor distribución do espazo urbano.

Iso foi o que se conseguiu co proxecto de repavimentación e mellora da seguridade viaria no entorno do CEIP Carballal, executado por COVISA e que xa está rematado.

Actuouse sobre 3.200 metros cuadrados de superficie, creando un itinerario peonil de acceso ao centro escolar, polo que se mellorou significativamente a seguridade dos nenos que acuden.

Tamén se rehabilitou o pavimento do firme da vía, colocáronse redutores de velocidade en puntos estratéxicos que contribúen ao calmado de tráfico no entorno do centro.

Ademais, renovouse a sinalización, tanto horizontal como vertical, e se realizou unha limpeza e roza das marxes e das cunetas.

A inversión realizada foi de 53.240 euros.

Desta contía, o 65% foi financiado a través de dúas baixas do Plan Concellos 2022 e do Plan ReacPon da Deputación de Pontevedra, sendo o resto aportado polos fondos propios do Concello.

VISITA A FINLANDIA

Por outra banda, o profesorado do CEIP Plurilingüe da Laxe e o CEIP Ardán xunto con asesores do CFR de Pontevedra visitaron en Finlandia o colexio Jyväskylä Christian School, a través do programa Observa-Acción da Consellería de Educación.

O obxectivo do programa é mellorar as competencias docentes mediante o coñecemento do seu sistema educativo, a súa metodoloxía e as súas características culturais.

Esta visita é coordinada polo Centro de Formación de Recursos (CFR) de Pontevedra.