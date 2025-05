Entra na leira dun veciño e ameázalle de morte cunha navalla

A Policía Local de Sanxenxo detivo un mozo de 20 anos, veciño de Portonovo, que entrou na leira doutra persoa á que, tras sorprendido, ameazou de morte cunha navalla.

O mozo entrou na propiedade do seu veciño cando o propietario non se atopaba no domicilio. Este foi avisado por varias persoas que viran ao detido deambulando pola leira.

Á chegada do veciño ao seu domicilio, unha leira con casa habitada situada preto da casa consistorial de Sanxenxo, produciuse unha reacción violenta por parte do novo, ameazándolle de morte cunha navalla.

Cando chegaron os axentes, o mozo xa non se atopaba no lugar, pero foi localizado minutos despois na Rúa Vigo, onde se procedeu á súa detención.

Tras formalizar as correspondentes dilixencias foi posto a disposición da Garda Civil, en calidade detido, investigado por un delito de ameazas.

O portonovés conta con varios antecedentes contra a propiedade.

A Policía Local agradece a colaboración cidadá en ocasións como esta e require á veciñanza que en situacións nas que aprecien condutas estrañas comuníquenas inmediatamente ás autoridades.