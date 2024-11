Especialistas en explosivos recollen acido pícrico en distintos institutos de Pontevedra

Axentes do Grupo Especialista de desactivación de explosivos (GEDEX) da Garda Civil de Pontevedra, atenderon durante o último ano un total de 26 incidencias en Pontevedra e 13 en Ourense, de recollida de ácido pícrico en distintos Institutos de Ensino Secundario.

Este ácido é unha pasta que se usa industrialmente para a fabricación de explosivos, mistos, baterías eléctricas, etc.

Resulta tóxico por absorción cutánea e presenta grave risco de explosión cando se axita ou quenta.

Este composto formada parte dun conxunto de produtos químicos que foron distribuídos a diferentes centros de ensino secundario fai aproximadamente 30 anos, como parte de material de dotación para laboratorio.

Co paso do tempo pode provocar cristalización e formación de grumos, o que aumenta o seu perigo e faio non apto para o seu uso en laboratorio.

Co fin de proceder á destrución deste ácido, a Garda Civil lembra a necesidade de comprobar a existencia deste produto nos laboratorios dos centros de ensino co fin proceder á súa recollida e destrución polo Grupo Especialista de Desactivación de Explosivos.