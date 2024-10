'O esquecemento de hoxe', evento sobre memoria histórica, analizará o uso das redes sociais polo fascismo

'O esquecemento de hoxe' e o título das xornadas previstas para abordar diversos aspectos aínda sen resolver sobre a memoria histórica.

O evento, que se desenvolverá no centro social do Gorgullón, reunirá a destacados especialistas na materia para analizar cuestións como o Patronato de Protección á Muller, a situación do pobo saharaui ou a transmisión de ideas fascistas nas redes sociais.

A xornada do venres 15 comezará ás 16:15 horas coa inauguración oficial, seguida da primeira conferencia a cargo da xornalista e escritora Montse Fajardo, quen presentará a súa investigación sobre o Patronato de Protección á Muller e a súa implantación en Galicia, traballo polo que recibiu recentemente o premio Xohana Torres do Concello de Santiago.

Ás 17:30 horas, Yslem Moh Salem Nafaa, coñecido como "Yslem fillo do deserto", músico e activista que viviu parte da súa adolescencia en Galicia, abordará a situación do pobo saharaui e a postura do Estado español.

A xornada do venres pechará co sociólogo Iago Moreno, graduado pola Universidade de Cambridge, que analizará como a ultradereita utiliza as redes sociais para chegar á mocidade.

O sábado 16 comezará ás 10:00 horas coa intervención do arqueólogo Xurxo Ayán, quen falará sobre oito aspectos pendentes da memoria histórica, incluíndo as exhumacións e o papel da guerrilla antifranquista.

Seguiralle a historiadora Sabela L. Pato, que abordará a ausencia de políticas para a protección e musealización dos obxectos relacionados coa memoria histórica en Galicia.

A clausura correrá a cargo do catedrático Lourenzo Fernández Prieto, responsable do proxecto "Nomes e Voces" da USC, quen analizará as limitacións políticas e os problemas historiográficos das leis de memoria, así como a súa revogación nas comunidades autónomas con presenza da ultradereita nos gobernos.

Durante a presentación, o concelleiro Demetrio Gómez destacou que "parece que na memoria está todo estudado, pero quedan moitísimos temas por traballar".

Pola súa banda, Montse Fajardo, coordinadora das xornadas, subliñou que Pontevedra "é un referente en todo o país" en materia de memoria histórica e explicou que o obxectivo é "reivindicar a memoria non como un acto nostálxico, senón como unha ferramenta imprescindible para construír unha sociedade máis democrática".

As xornadas serán de balde e abertas ao público xeral, pero requírese inscrición previa a través da web apuntate.pontevedra.gal debido ás limitacións de capacidade do local social.

As sesións desenvolveranse en horario de tarde o venres (de 16:15 a 20:00 horas) e de mañá o sábado (de 10:00 a 13:30 horas).

O evento enmárcase no mes da memoria en Pontevedra, que ten como data destacada o 12 de novembro, día da memoria na cidade.