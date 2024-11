Esta semana coñecerase o proxecto premiado para rehabilitar o Pazo de Lourizán

Os membros do xurado do concurso para a reforma do Pazo de Lourizán recorreron esta semana as instalacións do edificio e a súa contorna para analizar detalladamente sobre o terreo os sete proxectos finalistas antes de tomar unha decisión.

Tras dar por finalizada a rolda de visitas, nos próximos días emitirase o fallo que dará a coñecer ao equipo gañador, que recibirá 48.400 euros, ademais de resultar adxudicatario para a redacción do proxecto básico e de execución.

O certame tamén contempla un segundo premio de 24.200 euros, un terceiro de 18.150 euros e accésits de 12.100 euros para os restantes estudios de arquitectura finalistas.

Unha vez feita pública a decisión, as sete propostas formarán parte dunha exposición aberta ao público na cidade de Pontevedra que se inaugurará en novembro.

Á fase final do concurso de ideas accederon inicialmente oito proxectos arquitectónicos, aínda que o xurado decidiu excluír un dos equipos finalistas por incumprir as bases administrativas e técnicas.

Para o proxecto de rehabilitación integral do pazo, a Xunta conta cun orzamento estimado de máis de 17 millóns de euros ata 2026. A súa previsión contempla iniciar as obras o vindeiro ano para rematar a recuperación deste edificio histórico en 2027.