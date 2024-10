Éxito en Soutomaior do programa "Dálle a volta á biblioteca" con cifras record de novos carnés

O goberno municipal de Soutomaior está "máis que satisfeito" co resultado do programa "Dálle a volta á biblioteca", que se activou entre os días 14 e 24 de outubro para conmemorar o Día das Escritoras e o propio Día das Bibliotecas.

Así o destacaron a concelleira de Cultura, Silvia Cernadas, e a bibliotecaria Patricia R. Saavedra, que celebraron que só no Día das Bibliotecas pasaron por ela máis de 150 persoas e fixéronse máis dun centenar de préstamos, unha cifra récord para este centro situado en Arcade.

Con motivo desta celebración, só nun día fixéronse 12 carnés, o 9% dos novos usuarios e usuarias de todo o ano 2024 ata a data. Iso significa que se fixeron tantos carnés no 24 de outubro como en todo o mes de xaneiro ou de febreiro e máis que en calquera mes do verán.

"Estamos moi contentas porque acadamos de sobra os obxectivos marcados para este programa", destacou a edil de Cultura, que subliñou que tamén lograron "derrubar a idea de que nas bibliotecas só temos libros" organizando varias actividades dirixidas a todos os públicos.

Así, para visibilizar as obras das escritoras galegas, o programa comezou coa escolla do libro As puntas da louza da autora Lorena Conde para organizar unha performance poético musical que se levou a escena partindo dos textos do seu poemario.

O mércores 23 de outubro tivo lugar o espectáculo Galicia coa maxia do mago que coorganiza o festival de maxia Galicia Ilusiona, Pedro Bugarín, dirixido ao público infantil.

No Día das Bibliotecas houbo, entre outras actividades, a visita dos usuarios e usuarias do centro de día Boas Apertas de Arcade, unha visita teatralizada á biblioteca coa aparición da "pantasma" de María Moliner ou iniciativas ao redor dos xogos de mesa, tamén dispoñibles para o préstamo.

Foi unha xornada que chegou cun agasallo moi especial, xa que todas e todos os que realizaron un préstamo dun libro, revista, película, CD ou xogo de mesa levaron unha bolsa deseñada pola artista local Alba Troiteiro inspirada na biblioteca.