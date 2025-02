Faladoiro do Rotary Club co profesor Miguel Anxo Bastos sobre a crise de valores

O vindeiro martes, 25 de febreiro, ás 20:00 horas, o Rotary Club de Pontevedra celebrará a súa primeira Tertulia Rotaria do ano na Planta Baixa do Edificio Castelao do Museo de Pontevedra, situado na rúa Cobián Roffignac.

Baixo o título "Crise de valores e cultura do esforzo", o evento contará coa participación do profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta, doutor en Ciencias Económicas e Empresariais e experto en políticas públicas, quen estará acompañado polo economista Santiago Calvo como moderador.

Miguel Anxo Bastos, profesor titular do Departamento de Ciencia Política e da Administración da Universidade de Santiago de Compostela, é unha figura destacada na análise dos movementos sociais contemporáneos e as políticas públicas.

A súa ampla traxectoria académica e a súa habilidade para comunicar ideas complexas dun xeito accesible sobre a situación actual fai que colabore con distintos medios de comunicación.

O evento, que se desenvolverá en formato charla-coloquio, permitirá a participación do público nun turno final de preguntas e debate.

A Sala da Planta Baixa do Edificio Castelao foi cedida para a ocasión pola Deputación de Pontevedra, que colabora na organización do acto.

A entrada será gratuita ata completar aforo, polo que se recomenda acudir con antelación para asegurar un asento, segundo indican desde a organización.