Faleceu Juan Muradas, histórico concelleiro socialista de Marín

Juan Muradas, concelleiro do PSOE en Marín durante oito mandatos, faleceu este sábado 29 de marzo, aos 72 anos.

Juan estaba afiliado ao PSOE desde 1987, e incorporouse ao goberno local da man do alcalde socialista José Manuel Pierres, acompañando despois a Antonio Santiago 'Toneco' e a Fran Veiga.

Foi membro da corporación de forma ininterrompida desde 1987 a 2019, e deputado provincial entre 2003 e 2011.

Precisamente Fran Veiga destaca que "os que tivemos a sorte de compartir con el parte da súa andaina política, lembrámolo como unha persoa moi leal cos seus compañeiros e co seu partido, sincero, próximo, familiar e cun extraordinario sentido do humor".

O actual portavoz do grupo municipal do PSOE, Manuel Pazos refírese a Muradas como "defensor sen concesións de Marín, do municipalismo, de pelexar por aquilo no que cría e por defendelo con vehemencia".

Ambos coinciden ao destacar que era "un orador excepcional e un opinador incansable" que estaba "sempre disposto a defender aos seus amigos, a aconsellalos e orientalos".

A alcaldesa de Marín, María Ramallo, lembrou que Juan Muradas tiña "un carácter especial, nunca quixo a primeira liña, aínda que sempre estivo aí, como un fiel escudeiro en todas as etapas conformando equipos e defendendo sempre ao número un".

Durante moitos anos compaxinou o seu labor político co seu traballo como funcionario da Administración do Estado.

Os seus compañeiros na diferentes corporación das que formou parte trasladaron o pésame á súa muller Encarni, aos seus fillos Lucía e Pablo, e aos seus netos.