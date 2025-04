Feridos un condutor que chocou contra un poste da luz en Xeve e unha monitora escolar que caeu en Vilagarcía

Os bombeiros de Pontevedra excarceraron este mércores un condutor que chocou contra un poste da luz en Pontevedra.

O sinistro, segundo informou o 112 Galicia, produciuse no quilómetro 3 da estrada PO-223, en Xeve, pouco antes das tres e media da tarde.

Varias testemuñas do accidente explicaron á central de emerxencias que o condutor saíu da estrada e chocou contra o poste, quedando atrapado dentro do vehículo.

Efectivos do parque municipal de bombeiros ocupáronse de liberar á vítima que, tras saír do coche e ser atendida no lugar, foi trasladada nunha ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ao Hospital Domínguez de Pontevedra.

Até o lugar acudiron tamén axentes da Garda Civil de Tráfico.

MONITORA FERIDA EN VILAGARCÍA

Noutro accidente ocorrido esta tarde, unha monitora resultou ferida tras caer dentro dun autobús escolar en Vilagarcía.

Foi a condutora quen, minutos despois do catro da tarde, contactou co 112 Galicia para explicar que a monitora do autobús caera e sufrira un golpe na cabeza.

Naquel momento non respondía, pero pouco despois os servizos de emerxencias confirmaron que xa estaba consciente.

No operativo, ademais de efectivos do servizo municipal de emerxencias e de Protección Civil, que a estabilizaron e a inmobilizaron, participaron axentes da Policía Nacional e da Policía Local.